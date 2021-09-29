岸田文雄對華非友好 經濟政策支持財政改革

岸田文雄在自民黨黨總裁選舉擊敗河野太郎，將會接替菅義偉，成為日本新任首相。岸田文雄在歷屆內閣擔任要職，在前首相安倍晉三因病辭任時，岸田便是熱門接班人。無獨有偶，岸田亦對中國態度強硬。外媒統整岸田文雄的政綱，在其上台前推測日本未來局勢。

岸田文雄擊敗河野太郎 將成日本新首相 【下一頁】

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經濟政策

岸田文雄曾表示，一旦成為首相，財政重整是經濟政策一大支柱。他早於2018年已表明，不再支持日本中央銀行的超金融缓和政策，指出刺激方案不可永遠維持。

不過，新冠肺炎疫情期間，岸田文雄改口支持維持大量經濟刺激，提出動用超過30萬億日圓（約2.1萬億港元）。岸田文雄上周六（25日）重申，財政改革是最終目標，強調現時需要更多投放預算至房屋政策上。

外交及國土安全

岸田文雄認為日本應與美國及其盟友聯手合作，強硬應對中國的崛起。岸田文雄有意加強海岸防衛隊的實力，應對南中國海與中國的衝突。岸田文雄亦支持日本國會就人權問題譴責中國。

面對北韓的不斷試射導彈，岸田文雄考慮加強日本自衛隊的實力，足以打擊敵對方的軍事基地。

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能源及氣候改變

2011的福島核事故引發對使用核能的安全疑慮，但岸田文雄認為日本應該繼續用核能發電，確保穩定及民眾可負擔的供電。

岸田文雄最近亦表示，認同可再生能源非常重要，但只靠可再生能源未必是好選擇，提倡日本應該準備更多方案，如氫氣﹑小型核設備及核融合技術等。

新冠肺炎

日本政府安排太多部門負責防疫備受批評，岸田文雄計劃成立新部門領導防疫工作，並認為藥物發展及疫苗廣泛接種會是抗疫成功﹑重歸正常生活的措施。

岸田文雄指日本政府正支持研發口服抗新冠藥物，希望在年底時可廣泛使用，可讓日本在明年開始便有正常生活。

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責任編輯：吳漢培