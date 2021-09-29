【筍工推介】政府各局請助理行政經理 月薪2.7萬元 入職條件一覽

政府各局及部門請助理行政經理，月薪27,500元，需持有本港大學頒授的學士學位，或具同等學歷，主要執行廣泛的行政職責，獲聘的申請人會由政府調派到各決策局或部門工作，工作安排將視乎有關局或部門的服務需求而定。獲聘的申請人不會有調職安排，並可能需要執行戶外工作和逾時工作、不定時或輪班工作，以及在星期六、星期日和公眾假期上班。職位按非公務員合約條款受聘，為期一年。

入職條件：

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主要職責：

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申請手續：申請人可透過公務員事務局的網站在網上遞交申請。申請表格[G.F. 340 (Rev.3/2013)]可向民政事務總署轄下各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，或從公務員事務局網站下載。填妥的申請表格須於2021年10月8日或之前(申請日期以信封上郵戳所示為準) 郵寄到臨時招聘中心地址，信封面須註明「申請助理行政經理職位」。為免郵遞延誤或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚印上或寫上正確地址並已貼上足夠郵資的郵票。申請人須自行承擔因未付足郵費而引致的一切後果。



申請人在現階段無須付上本地學歷的證明文件副本。不過，持有本港以外院校／非香港考試及評核局所頒授學歷的人士，須隨申請表格夾附所持文憑／證書、修業成績表及列明有關課程授課形式(例如全日制／兼讀制、在當地院校授課／遙距授課等)的證明文件副本。申請人如在網上遞交申請表格，必須於2021年10月15日或之前，把有關證明文件的副本寄到臨時招聘中心地址(請在信封面和文件副本每頁上註明網上申請編號)。請勿在現階段郵寄任何文憑／證書或其他學歷證明文件的正本。



如申請人並非使用指定表格，或報填的資料不全，或逾期遞交，或以傳真／電郵方式遞交，其申請將不獲考慮。申請人須在申請表格上填寫電郵地址，以便聯絡和收取通知。申請人如獲甄選參加遴選面試，通常會在截止申請後約6至10個星期內收到電郵通知。未獲邀參加面試的申請人可視作已告落選。

聯絡地址：香港九龍彌敦道750號始創中心17樓公務員事務局臨時招聘中心

查詢電話：3904 1470

截止申請日期(日/月/年)：08/10/2021 23:59:00

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責任編輯：羅浩濂