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【iM人物專訪】 90後三十而立唔使打工仲做埋業主 分享如何踏上財務自由之路

iMTV＋ 21:53 2021/09/30

分享：

這些年來，人人都講財務自由，是不少打工仔夢寐以求的願望，大家也希望不需要再為生活奔波，錢卻會源源不絕而來。財務自由的概念十分簡單，就是你的「被動收入」大於生活支出。香港樓價高企兼萬物騰貴，初入職場的年輕人收入低，晉升機會少，要盡早達至財務自由，對他們來說可能是個遙不可及的任務。 不過，香港的確有不少年輕人，年紀輕輕已踏入財務自由︰90後的Ryan，早於大學二年級已創業賺到第一桶金，畢業後直接做老闆，未到30歲已達至財務自由。同樣是90後的Keith，就讀於Band 3中學，DSE考了兩次，炒股路也嘗過大挫折蝕大錢，最後卻痛定思痛，透過學習裝備自己，靠投資贏了幾百萬做業主。 以上兩位年輕金融才俊，如何步向財務自由之路﹖今期逐一分享。

詳情請留意今期《iMoney》封面故事



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記者：陳詠研

欄名 : iM人物專訪

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