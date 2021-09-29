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【Halloween2021】惡人再臨迪士尼樂園！日夜兩大玩法盡情慶祝萬聖節

理財智慧 22:41 2021/09/29

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距離10月31日萬聖節還有一個月時間，未知各位有甚麼打算？受疫情影響，大型萬聖節慶祝已闊別兩年，主題樂園迪士尼陸續宣布，萬聖節2021主題活動的細節，吸引港人入園一同慶祝！

香港迪士尼樂園由即日起至10月31日期間舉行，一眾惡人再臨樂園，由黑魔后、《101斑點狗》惡魔庫伊拉、邪神洛基等在「派對惡人谷」登場，和各位拍照留念，另外亦有歌舞匯演《惡人舞動迪士尼》，《小魚仙》女巫烏蘇拉、黑白魔后庫伊拉等表演獻唱，同時，《愛麗絲夢遊仙境》紅心皇后、《阿拉丁》賈方等奸角會在「Halloween詭趣花園」恭候各位入場人士。

更多詳情：

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在日間時段，米奇老鼠與好友於日間上演「米奇Halloween玩轉大街派對」，米奇、小熊維尼、Duffy等隨時在「Halloween詭趣花園」和美國大街小鎮影院出現，大玩可愛趣怪風格，和各位玩盡萬聖節。

現時樂園推出套票優惠，入場人士可以699元購買優惠價購買「雙重暢玩」套票，並由即日起至2022年1月19日期間，任意選擇兩日入場，一票暢玩萬聖節和聖誕節兩大節日，共享節日氣氛。

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責任編輯：潘曉豐

節慶 萬聖節 疫情 Disney 迪士尼樂園 香港 主題樂園

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