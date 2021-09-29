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【何謂藝術】丹麥藝術家交空白畫作　命名為《拿了錢就跑》

環球政經 17:54 2021/09/29

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丹麥藝術家Jens Haaning應當地奧爾堡現代藝術博物館（Kunsten Museum of Modern Art）的邀約，借出53.4萬克朗（8.4萬美元）現金，以重製他自己的兩件作品。不過，Haaning卻交出了一大一小的空白畫作連畫框，更改名為《拿了錢就跑》（Take the Money And Run），他更表明不會歸還該筆款項。

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Haaning原本要使用該筆款項，用在重新創作之前的兩件藝術作品：《丹麥人平均年收入》（An Average Danish Annual Income）與《奧地利人平均年收入》（An Average Austrian Annual Income），並將於名為「Work it Out」的展覽上展出，展覽的主題是關於藝術與工作生活之間的關係。博物館預期Haaning將兩個裝有現金的相框寄回，但當奧爾堡博物館打開Haaning送來的盒子時，兩個玻璃框架上的現金不見了，就連藝術品的標題也被更改。

Haaning此後接受訪問表示：「藝術作品就是我拿了他們的錢。」（“ The work is that I have taken their money.”），更稱：「這不是盜竊。這是違約，違約也是作品的一部分。」

埃及網絡創作者須繳稅 違者最高被判監禁5年 【見下頁

Haaning坦言，博物館要求的作品對他邪言，無疑是一個挑釁，反問：「為什麼我們要展示一件11年前關於丹麥的作品，或者一部關於14年前奧地利與銀行關係的作品？」，他更表示鼓勵其他面對同樣工作條件的人也這樣做。

博物館館長Lasse Andersen表示：「他當然有這個權利，而且這也呼應了我們這次展覽的主題，但是他違反了當初和我們達成的協議。」他表示，指如果到1月份展覽結束時Haaning仍不「還錢」，或會考慮報警求助。

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撰文 : 陳楚琨

丹麥 文娛藝術 博物館 展覽

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