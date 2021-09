【何謂藝術】丹麥藝術家交空白畫作　命名為《拿了錢就跑》

丹麥藝術家Jens Haaning應當地奧爾堡現代藝術博物館(Kunsten Museum of Modern Art)的邀約,借出53.4萬克朗(8.4萬美元)現金,以重製他自己的兩件作品。不過,Haaning卻交出了一大一小的空白畫作連畫框,更改名為《拿了錢就跑》(Take the Money And Run),他更表明不會歸還該筆款項。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

Haaning原本要使用該筆款項,用在重新創作之前的兩件藝術作品:《丹麥人平均年收入》(An Average Danish Annual Income)與《奧地利人平均年收入》(An Average Austrian Annual Income),並將於名為「Work it Out」的展覽上展出,展覽的主題是關於藝術與工作生活之間的關係。博物館預期Haaning將兩個裝有現金的相框寄回,但當奧爾堡博物館打開Haaning送來的盒子時,兩個玻璃框架上的現金不見了,就連藝術品的標題也被更改。

Haaning此後接受訪問表示:「藝術作品就是我拿了他們的錢。」(“ The work is that I have taken their money.”),更稱:「這不是盜竊。這是違約,違約也是作品的一部分。」

埃及網絡創作者須繳稅 違者最高被判監禁5年 【見下頁】

Haaning坦言,博物館要求的作品對他邪言,無疑是一個挑釁,反問:「為什麼我們要展示一件11年前關於丹麥的作品,或者一部關於14年前奧地利與銀行關係的作品?」,他更表示鼓勵其他面對同樣工作條件的人也這樣做。

博物館館長Lasse Andersen表示:「他當然有這個權利,而且這也呼應了我們這次展覽的主題,但是他違反了當初和我們達成的協議。」他表示,指如果到1月份展覽結束時Haaning仍不「還錢」,或會考慮報警求助。

