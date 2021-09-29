【假日好去處】 5米高肥貓登陸葵芳新都會廣場 逐看6大打卡位任你影

各位貓奴有福了，肥貓「碌碌」化身5米高模型登陸葵芳新都會廣場，和各位見面合照！由即日起至10月31日期間，露天廣場及空中花園變身「喵喵遊園會Meow Plaza」，設有多個打卡位，包括「碌碌照相框」、「喵の萌Pat」可與5米高巨貓「碌碌」合照、以及25隻喵星人在「療癒喵島」和大家捉迷藏。

其中商場L3 - L4露天廣場和L5空中花園四周滿佈色彩繽紛的1米高巨型七彩線球，每隔幾步都有打卡機會。至於5米高的「碌碌」，就準備踏上16米長「喵之秋橋」，奔向對岸掛上粉紅毛毛吊球的巨型貓抓柱玩具。

吊橋的另一端特設「碌碌照相框」，這裡還有「碌碌」的肉球掌印，站在這個位置可與「碌碌」同框selfie。遊人在打卡後，可在貓抓柱玩具下的大圓凳休息，再去造型可愛的「喵咪涼亭」繼續拍照。商場的空中花園也設有「貓貓瞭望台」，此處可謂最佳拍攝位置，可以飽覽整個「喵喵遊園會Meow Plaza」。

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而商場L5的空中花園設有全新「天空小屋」坐落，七彩布幕裝飾配以炫彩光影燈效，更有25隻喵星人聚集。

商場更為一眾貓奴設計了2款獨家貓奴育成系列精品，包括主子慶「臀」圓中秋禮盒及貓咪陶瓷碟連醬料格，只要憑指定The Point會員積分及即日電子消費或一般顧客憑指定即日電子消費即可換領。

在10月中旬，主子美食街更會一連4日進駐新都會廣場，商場特邀多間寵物食品店精心預備多款為毛孩而設的特色美食，例如採用山藥、挪威三文魚及紅菜頭等材料製成的主子壽司便當、造型吸睛又健康的肉肉卷蛋及濃香多汁的蒸肉球等產品

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責任編輯：潘曉豐