新世界冀用新思維解決房屋問題　成立非牟利房社企「新世界建好生活」　股價全日升逾4%

房屋問題困擾香港多年，新世界（00017）作為本地龍頭發展商，近年主動以新思維解決有關問題，最近亦成立全新非牟利房社企「新世界建好生活 (New World Build for Good）」，冀結合商界及民間力量，扭轉目前困局。

新成立的「新世界建好生活」房社企，自去年開始籌備，現由新世界行政總裁鄭志剛擔任主席，並邀請各界專家組成諮詢委員會，如地政總署前署長劉勵超、香港中文大學經濟學系副教授莊太量、公屋聯會總幹事招國偉、香港測量師學會前會長何鉅業等，共同探討可持續發展之房屋供應方式，冀尋找紓緩房屋供應短缺的短、中期措施及長遠的新方向。此外，諮詢委員會亦會探討社會各階層長期面對的住屋困境，期望在現時公營、資助及私樓等房屋類型以外，提供更多元化的選項。值得留意的是，諮詢委員會盡快公布研究方向及具體可行的方案。

事實上，新世界過年一直關注香港房屋及土地供應問題，提倡以創新大膽的新模式回饋社會，如數年前推出「新世代首置計劃」協助年輕人上車，並與不同非牟利組織合作，積極參與政府的過渡性房屋資助計劃。

純以財務角度看，新世界花錢在社會公益事務上，倒不如將資金投資其他項目。然而，新世界現正所做的是投資ESG，進一步落實集團創造共享價值（Creating Shared Value）的企業精神。所謂ESG，即環境（Environmental）、社會（Social）及管治（Governance）。簡單來說，企業不應只顧利益，也要顧及環境、社會和治理等因素。有分析指，ESG開支與企業股價或有關係，若企業ESG開支較高，往後的業績表現較好。換句話說，即能為股東創造價值。

新世界午後股價升幅擴大，全日升4.2%，收報32.05元。其他本地地產股股價同樣造好，長實集團 （01113） 升2.9%，收報45.5元；恒基地產 （00012） 升3.4%，收報30.2元，新地（00016）升3.6%，收報98.4元。

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