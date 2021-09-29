  • 31°C
香港時間 : 2021929日 (三) 18:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新世界冀用新思維解決房屋問題　成立非牟利房社企「新世界建好生活」　股價全日升逾4%

股樓投資 15:44 2021/09/29

分享：

房屋問題困擾香港多年，新世界（00017）作為本地龍頭發展商，近年主動以新思維解決有關問題，最近亦成立全新非牟利房社企「新世界建好生活 (New World Build for Good）」，冀結合商界及民間力量，扭轉目前困局。 

新成立的「新世界建好生活」房社企，自去年開始籌備，現由新世界行政總裁鄭志剛擔任主席，並邀請各界專家組成諮詢委員會，如地政總署前署長劉勵超、香港中文大學經濟學系副教授莊太量、公屋聯會總幹事招國偉、香港測量師學會前會長何鉅業等，共同探討可持續發展之房屋供應方式，冀尋找紓緩房屋供應短缺的短、中期措施及長遠的新方向。此外，諮詢委員會亦會探討社會各階層長期面對的住屋困境，期望在現時公營、資助及私樓等房屋類型以外，提供更多元化的選項。值得留意的是，諮詢委員會盡快公布研究方向及具體可行的方案。 

事實上，新世界過年一直關注香港房屋及土地供應問題，提倡以創新大膽的新模式回饋社會，如數年前推出「新世代首置計劃」協助年輕人上車，並與不同非牟利組織合作，積極參與政府的過渡性房屋資助計劃。 

純以財務角度看，新世界花錢在社會公益事務上，倒不如將資金投資其他項目。然而，新世界現正所做的是投資ESG，進一步落實集團創造共享價值（Creating Shared Value）的企業精神。所謂ESG，即環境（Environmental）、社會（Social）及管治（Governance）。簡單來說，企業不應只顧利益，也要顧及環境、社會和治理等因素。有分析指，ESG開支與企業股價或有關係，若企業ESG開支較高，往後的業績表現較好。換句話說，即能為股東創造價值。 

新世界午後股價升幅擴大，全日升4.2%，收報32.05元。其他本地地產股股價同樣造好，長實集團 （01113） 升2.9%，收報45.5元；恒基地產 （00012） 升3.4%，收報30.2元，新地（00016）升3.6%，收報98.4元。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

同場加映︰【青姐話】好友以為有得執 點知又係得個桔

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

鄭志剛 新世界 ESG 過渡性房屋 可持續發展
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒大危機】諾獎得主克魯明指 恒大危機非雷曼翻版 性質近似日本泡沫爆破前夕
【恒大危機】諾獎得主克魯明指 恒大危機非雷曼翻版 性質近似日本泡沫爆破前夕
【恒大危機】傳中央爭取多間國企 接手恒大資產 潤地萬科及另一間內房上榜
【恒大危機】傳中央爭取多間國企 接手恒大資產 潤地萬科及另一間內房上榜
火炭「星凱．堤岸」示範單位快面世　定價參考兩大因素
火炭「星凱．堤岸」示範單位快面世　定價參考兩大因素
【新股IPO】譚仔國際2217上市今截飛 傳以低於招股價中位數定價
【新股IPO】譚仔國際2217上市今截飛 傳以低於招股價中位數定價
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
【限電風波】東北多地斷電停水 蠟燭訂單暴增十倍
【限電風波】東北多地斷電停水 蠟燭訂單暴增十倍