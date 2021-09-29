【跨境雙循環】十四五規劃雙循環機遇助香港酒業內銷　嘉宏投資3900萬設跨境葡萄酒電商平台

▲ （馬意文攝）

十四五規劃提及的「雙循環」中，香港可成為其重要促成者。有港商看準這機遇，推出新發展策略。品酒坊與香港酒業總商會宣布，新的跨境葡萄酒電商平台「品酒坊」達成戰略合作協議，藉電商拓展國內葡萄酒市場。

品酒坊為嘉泓物流國際控股有限公司與嘉宏電商控股有限公司的共同投資項目。嘉宏集團董事長劉石佑笑言，項目是「燒銀紙」，已有準備持續投資，首階段則投資500萬美元（約3900萬港元），發展跨境葡萄酒電商業務。

【外賣優惠】Uber Eats推出Emoji搜尋食物功能 兼外賣自取地圖（附10月份優惠）

【電子消費券】商場盼延續消費浪潮 一文看清各大商場最筍優惠 (不斷更新)

劉期望平台能夠為集團在葡萄酒領域再下一城，在原有的線下業務外，開拓新收入來源，以做好口碑，爭取更多品牌客戶和同業的合作。他在今年年末定下目標，提供約萬款酒銷售。

該平台主打以內容作為吸引客戶消費的渠道。即是將透過社交媒體平台如微信、抖音及微博，並由品酒師、KOL（Key Opinion Leader）及名人舉辦線上和線下活動。

【電子消費券】HomeSquare推第二輪消費券優惠 指定產品組合31折起發售

記者：馬意文