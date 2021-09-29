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【新世界17】新世界成立非牟利房社企「新世界建好生活」股價升逾4%　讓年輕人更易置業

股市 14:49 2021/09/29

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【新世界17】新世界成立非牟利房社企「新世界建好生活」股價升逾4%　多方向研究紓緩房屋供應短缺

新世界發展 （00017） 繼數年前推出「新世代首置計劃」協助年輕人上車後，近年與不同非牟利組織合作，積極參與政府的過渡性房屋資助計劃，集團將成立全新非牟利房社企「新世界建好生活 （New World Build for Good）」，冀結合商界及民間力量，以創新思維解決困擾香港多年的住屋問題。

鄭志剛早前與劍神張家朗合照，詳見【下一頁】

「新世界建好生活」房社企，自去年開始籌備，聯同多名來自土地規劃、房屋、經濟及民生領域的專家，共同探討可持續發展之房屋供應方式，將循多個方向研究，尋找紓緩房屋供應短缺的短、中期措施及長遠新方向，並推展落實相關的先導計劃，協助解決香港的住屋問題。

新世界與社房企「要有光」合作推出全港首創的「深井光屋」社會房屋項目

「新世界建好生活」由新世界行政總裁鄭志剛擔任主席，並設立由各界專家組成的諮詢委員會，始創成員包括地政總署前署長劉勵超、香港中文大學經濟學系副教授莊太量、公屋聯會總幹事招國偉、香港測量師學會前會長何鉅業等，陸續將會有更多專家成員加入。

諮詢委員會將探討社會各階層長期面對的住屋困境，不論是年輕家庭上車難、公屋輪候時間持續延長，抑或隨着人口老化卻缺乏「長者友善房屋」等，並進行深入研究，期望在現時公營、資助及私樓等房屋類型以外，提供更多元化選項，讓港人特別是年輕人更容易置業，完善房屋階梯，貫徹集團創造共享價值的理念，達致官、民、商三方共贏。「新世界建好生活」將盡快公佈研究方向及具體而可行的方案。

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港股 傳統經濟股 過渡性房屋 可持續發展 測量師學會 鄭志剛 新世界 地政總署 新世界發展（00017）

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