【精明理財】 在私家醫院分娩有冇保險包? 值唔值得買?

在香港，如果想在私家醫院分娩的話，有不少私家醫院都提供分娩的套餐，例如以浸會醫院的產科套式計劃為例，自然分娩計劃(四日三夜)的費用由標準房間的20,800元到豪華私家房的48,000元，如果剖腹生產計劃(五日四夜)的費用由標準房間的23,000元到到豪華私家房的55,000元，但也有其他收費項目 (也是按房型而定) ，因此最終都需要六萬元左右。因此有不少人都會查問有沒有保險是包括在私家醫院分娩? 答案是有的，小部分的保險會將分娩視為受保事項，但是價錢都不便宜，同時也有不少限制和需要留意的事項，本文便會向讀者分析是否值得購買。

▼ 點擊圖片放大

【理財投資】一文看清寵物保險買唔買得過 幾歲受保? 有咩唔包?【下一頁】

在市面上，大部分的醫療保險都將懷孕和相關的併發症列為不保事項，例如有醫療保險將「產科狀況及其併發症」列為主要不保事項。但有幾款高端的醫療保險會預設將在私家醫院分娩列為受保事項，雖然保障的金額是足以支付分娩的費用，但同樣地保費也不便宜。例如以下圖的一份高端醫端為例，是一份年度最高保障總額達30,000,000元的保險，對於正常分娩、產前及產後併發症都有超過100,000元的保障。

▼ 點擊圖片放大

保費及等候期

以上述的高端保險為例，如果一名30歲的女士投保的話，以0自付費計算的話，每年保費大約在70,000元左右。可能有讀者會認為，保費都算合理，如果在私家醫院分娩以60,000元計算的話，多付10,000元便可以得到更多的保障 (包括產前和產後的檢查費用等) 。但是有別於其他的保障，婦產科的保障是有指定的「等候期」的要求，大多以300日或一年為限。「等候期」的意思是投保人在投保後，需要經過一段時間的等候期，指定的保障項目才會獲得受保，投保人即使在等候期內分娩，也會得不到任何的保障。由於大部分的保障都要求至少一年的等候期，因此投保人至少要連續兩年購買同一份保險，分娩才可以受保，所以至少要買兩年的保險，即動輒超過100,000元，是否值得便見人見智。

▼ 點擊圖片放大

除了高端醫療有其他選擇嗎

有部分的醫療保險可以利用指定附加保障(Rider) 方式將產科保障加入到醫療保險內，但變相投保人需要支付更高的保費，也不是市面上所有的醫療保險產品都可以應用。同樣地，以指定附加保障方式加入，也設有等候期，要求投保人至少需要連續兩年投保。以下圖為例，保險公司同時要求「捆綁」式同時加入門診保障和牙科保障，以30歲0自付金額為例，每年保費需要102,773元。

▼ 點擊圖片放大

總結而言，是否需要為分娩購買醫療保險是個人的選擇，但如果單單是為了產科的需求而購買是不合適的，作為投保人應該以宏觀的角度去了解每一份保險是否符合自己的需要。同時，由於受到「等候期」的限制，每個生育的計劃都需要計算清楚，是否值得便看個人需要。撇除分娩的話，有部分的產科保險專為孕婦而設，除了將分娩列為不受保事項外，但是對於妊娠併發症和初生嬰兒都受保，保費也較低，讀者者也可以考慮。

【麥當勞優惠】 萬眾期待脆香雞翼強勢回歸 1蚊嘆全新無糖可口可樂【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳佳恩