▲ 【人民幣國際化】世界最大養老金GPIF：不會投資人民幣計價中國國債 此前曾持少量恒大債券

富時羅素等指數公司相繼公布在國際指數系列納入中國債券，全球最大退休基金日本政府養老投資基（GPIF）表示，投資組合中不會包括人民幣計價的中國主權債券。GPIF官員Hiroshi Nagaoka向外電表示，國際指數公司納入中國債券後，GPIF會改為使用不包括中國政府債券的世界政府債券指數。

Nagaoka稱，GPIF於上周作出不納入中國債券的決定，該組織認為中國債券在結算、流動性和穩定性存有問題，因此成員贊成避開中國債券，但Nagaoka否認決定與近期中國恒大 （03333） 債務危機有關。

較早前《日經》引述消息指，GPIF決定與恒大危機有關。

滙豐環球投資基金：9月初已清倉恒大債券，可見【下一頁】

截至3月底，GPIF總共持有97億日圓（約6.78億元）與中國恆大相關的股票和債券。截至6月底，該基金管理的資產總額為191.6萬億日圓（約13.39萬億港元），其中包括47.8萬億日圓的外債。

Nagaoka表示，GPIF目前不投資任何以人民幣計價的中國債券，但截至3月底，其投資組合中有三檔以歐元計價的中國主權債券。



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編輯：麥德銘