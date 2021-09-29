  • 32°C
香港時間 : 2021929日 (三) 15:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人民幣國際化】世界最大養老金GPIF：不會投資人民幣計價中國國債　此前曾持少量恒大債券

宏觀解讀 14:42 2021/09/29

分享：

【人民幣國際化】世界最大養老金GPIF：不會投資人民幣計價中國國債　此前曾持少量恒大債券

富時羅素等指數公司相繼公布在國際指數系列納入中國債券，全球最大退休基金日本政府養老投資基（GPIF）表示，投資組合中不會包括人民幣計價的中國主權債券。GPIF官員Hiroshi Nagaoka向外電表示，國際指數公司納入中國債券後，GPIF會改為使用不包括中國政府債券的世界政府債券指數。

Nagaoka稱，GPIF於上周作出不納入中國債券的決定，該組織認為中國債券在結算、流動性和穩定性存有問題，因此成員贊成避開中國債券，但Nagaoka否認決定與近期中國恒大 （03333） 債務危機有關。

較早前《日經》引述消息指，GPIF決定與恒大危機有關。

滙豐環球投資基金：9月初已清倉恒大債券，可見【下一頁】

截至3月底，GPIF總共持有97億日圓（約6.78億元）與中國恆大相關的股票和債券。截至6月底，該基金管理的資產總額為191.6萬億日圓（約13.39萬億港元），其中包括47.8萬億日圓的外債。

Nagaoka表示，GPIF目前不投資任何以人民幣計價的中國債券，但截至3月底，其投資組合中有三檔以歐元計價的中國主權債券。

相關文章：

【人民幣股票】余偉文：研擴大人民幣在港股使用建議　冀短期出爐可行建議

【MPF】積金局：MPF無持有恒大債券

【華置停牌】華置急升33%後停牌待公布收購及合併事項　「大劉」劉鑾雄夫婦重手沽恒大損手多少？

編輯：麥德銘

基金 債券 債券指數 日本 中國恒大（03333） 退休基金 人民幣國際化

上一篇文章

【新世界17】新世界成立非牟利房社企「新世界建好生活」股價升逾4%　讓年輕人更易置業

下一篇文章

【內房股】標普降花樣年評級至「CCC」憂其無法償還債務　花樣年彩生活停牌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【高息股攻略】中行8.7厘息挑戰紀錄　股價跌唔落？
【高息股攻略】中行8.7厘息挑戰紀錄　股價跌唔落？
【高息股攻略】中移動7.2厘息罕見　估值跌至近年低位
【高息股攻略】中移動7.2厘息罕見　估值跌至近年低位
【恒指夜期+ADR】騰訊美團ADR回吐　夜期收市跌209點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊美團ADR回吐　夜期收市跌209點（不斷更新）
【阿里騰訊破冰】阿里巴巴全日彈6%、確認旗下App接入微信支付　里昂：開放平台有利阿里
【阿里騰訊破冰】阿里巴巴全日彈6%、確認旗下App接入微信支付　里昂：開放平台有利阿里
【美股期貨】美債息亞洲交易時段回落　美股期貨升約0.6%
【美股期貨】美債息亞洲交易時段回落　美股期貨升約0.6%
【恒大3333】傳中央要求國資背景企業接手恒大資產　潤地、萬科、中國金茂有份
【恒大3333】傳中央要求國資背景企業接手恒大資產　潤地、萬科、中國金茂有份