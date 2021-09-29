  • 32°C
香港時間 : 2021929日 (三) 15:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Google手機】Google Pixel 6系列售價曝光　最平6千元有找

科技 14:24 2021/09/29

分享：

Google新旗艦手機Google Pixel 6及Google Pixel 6 Pro發布在即，據科技網站《9to5Google》報道，有歐洲零售商更提前將Google Pixel 6及Pixel 6 Pro的售價曝光。

報道指，該零售商未有明確顯示Google Pixel 6系列的記憶體及容量資訊，不過Pixel 6的其中一個版本，售價為 649歐元（約5,903港元），Pixel 6 Pro的其中一個版本售價則為899歐元（約8,174港元）。Pixel 6相比去年Pixel 5，漲價20歐元（約182港元）。

【iPhone 13】iFixit拆解iPhone 13 Pro內部結構　更換非官方屏幕或無法使用Face ID　

【Google手機】日本推「Google Pixel 6系列薯片」　真機現身紐約實體店

綜合外電消息，Pixel 6及Pixel 6 Pro的差異，除了Pro版本的記憶體及儲存空間更大之外，預計將會加入遠攝鏡頭及120Hz屏幕刷新率。規格方面，兩機款均預計搭載Google及三星合作開發的Tensor處理器。

另據跑分平台Geekbench的資訊題示，兩機款的效能水準均不會達到高通Snapdragon 888等級，僅與去年的 Snapdragon 865相當，即去年的旗艦水準。目前預計Google Pixel 6系列將於下月月中旬正式發布，並在月底上市。

【Google】Google TV應用擴展至全球14個國家地區　正式推出Android手機遙控功能

責任編輯：張寶燕

相關文章

【熱門搜尋】微軟自家搜尋引擎難敵Google？　Bing熱門搜尋關鍵字竟為「Google」
今日
【熱門搜尋】微軟自家搜尋引擎難敵Google？　Bing熱門搜尋關鍵字竟為「Google」
【蘋果更新】iWork系列生產力App加入協作演示功能　iPhone處理文書更方便
今日
【蘋果更新】iWork系列生產力App加入協作演示功能　iPhone處理文書更方便
【Fintech】Fintech對日常生活有何影響？　聚會食飯投資也離不開
今日
【Fintech】Fintech對日常生活有何影響？　聚會食飯投資也離不開
【物流挑戰】人工智能整合物流資訊　助中小企格價尋最快路徑
2021/09/28
【物流挑戰】人工智能整合物流資訊　助中小企格價尋最快路徑

你可能感興趣

【熱門搜尋】微軟自家搜尋引擎難敵Google？　Bing熱門搜尋關鍵字竟為「Google」
今日 12:08
【熱門搜尋】微軟自家搜尋引擎難敵Google？　Bing熱門搜尋關鍵字竟為「Google」
【蘋果更新】iWork系列生產力App加入協作演示功能　iPhone處理文書更方便
今日 13:39
【蘋果更新】iWork系列生產力App加入協作演示功能　iPhone處理文書更方便
【Fintech】Fintech對日常生活有何影響？　聚會食飯投資也離不開
今日 08:30
【Fintech】Fintech對日常生活有何影響？　聚會食飯投資也離不開
科技產品 Google 零售 歐洲 處理器 鏡頭 Samsung 歐元

下一篇文章

【蘋果更新】iWork系列生產力App加入協作演示功能　iPhone處理文書更方便
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【三星手機】Samsung內部員工爆料　Galaxy S21 FE將取消發布
【三星手機】Samsung內部員工爆料　Galaxy S21 FE將取消發布
【Fintech】Fintech對日常生活有何影響？　聚會食飯投資也離不開
【Fintech】Fintech對日常生活有何影響？　聚會食飯投資也離不開
【網絡服務】增加居家網絡覆蓋力　中移動香港引入FTTR全光Wi-Fi解決方案
【網絡服務】增加居家網絡覆蓋力　中移動香港引入FTTR全光Wi-Fi解決方案
【疫市商機】港企Zeek藉「快電商」趨勢拓服務　擬今年內進軍台灣
【疫市商機】港企Zeek藉「快電商」趨勢拓服務　擬今年內進軍台灣
【智能手環】Fitbit新款健身手環Charge 5全球正式發售　支援ECG心電圖功能+售1,598港元
【智能手環】Fitbit新款健身手環Charge 5全球正式發售　支援ECG心電圖功能+售1,598港元
【Starlink】美研究人員發現Starlink網絡可用於GPS導航　有助解決訊號干擾問題
【Starlink】美研究人員發現Starlink網絡可用於GPS導航　有助解決訊號干擾問題