【Google手機】Google Pixel 6系列售價曝光　最平6千元有找

Google新旗艦手機Google Pixel 6及Google Pixel 6 Pro發布在即，據科技網站《9to5Google》報道，有歐洲零售商更提前將Google Pixel 6及Pixel 6 Pro的售價曝光。

報道指，該零售商未有明確顯示Google Pixel 6系列的記憶體及容量資訊，不過Pixel 6的其中一個版本，售價為 649歐元（約5,903港元），Pixel 6 Pro的其中一個版本售價則為899歐元（約8,174港元）。Pixel 6相比去年Pixel 5，漲價20歐元（約182港元）。

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綜合外電消息，Pixel 6及Pixel 6 Pro的差異，除了Pro版本的記憶體及儲存空間更大之外，預計將會加入遠攝鏡頭及120Hz屏幕刷新率。規格方面，兩機款均預計搭載Google及三星合作開發的Tensor處理器。

另據跑分平台Geekbench的資訊題示，兩機款的效能水準均不會達到高通Snapdragon 888等級，僅與去年的 Snapdragon 865相當，即去年的旗艦水準。目前預計Google Pixel 6系列將於下月月中旬正式發布，並在月底上市。

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責任編輯：張寶燕