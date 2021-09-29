▲ 【內房股】標普降花樣年評級至「CCC」憂其無法償還債務 花樣年彩生活停牌

評級機構標準普爾下調花樣年 （01777） 的信貸評級，由「B」下調至「CCC」，並將花樣年列入「負面」觀察。標普指，花樣年未來6個月償還債務的風險上升，包括分別於10月4日到期及12月18日到期的高級票據，總值7.6億美元，但花樣年在還款計劃上卻未有重大進展。

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標普指，將花樣年的管理及治理評估轉至負面，以反映公司缺乏一致的溝通，未有清晰的還款計劃，而且在應對風險管理上並不足夠，因此調低花樣年的信貸評級，以反映其未能還款的風險較高。

標普認為，即使花樣年今年償還所有債務，明年還有總值11.5億美元的離岸債券到期，花樣年缺乏還款計劃，進一步損害投資者對其明年如何管理大規模到期債務的信心。花樣年債券的息率自7月以來一直處於高水平，過去一周繼續上升，這將會損害花樣年再次發債融資的能力。由於花樣年明年到期的債券集中於下半年，意味公司的再融資前景，將取決於未來6至12個月能否出售大量資產。

花樣年及彩生活 （01778） 周三（29日）開市前停牌，兩者均指有待刊發一項建議非常重大出售交易之公告。

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