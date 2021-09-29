【外賣優惠】Uber Eats推出Emoji搜尋食物功能　兼外賣自取地圖（附10月份優惠）

▲ Uber Eats用戶可在搜尋欄中輸入食物 Emoji ，尋找附近相關的餐廳資料。（Uber Eats提供圖片）

Uber Eats近日正式推出兩項新功能，包括以Emoji搜尋食物、外賣自取地圖，以提升Uber Eats用戶的外賣體驗。兩個新功能已在Uber Eats的應用程式及網頁版登場，用戶可立即試用。

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Uber Eats相信Emoji如同食物一樣是國際的通用語言，而一個全球通行的外賣平台，亦應引入Emoji至餐廳搜尋介面，因此新增使用食物Emoji 來搜尋「心水」食物的功能。用戶現時可在搜尋欄中輸入食物Emoji，快速尋找附近相關的餐廳資料。

Uber Eats更希望日後開關、港人外遊時，儘管語言不通，也可以靠著簡單的食物Emoji輕易找到合適的餐廳，不受阻礙地盡情享受當地美食。

此外，Uber Eats亦公佈了新的外賣自取地圖功能。該功能可根據用戶的即時地理位置以及菜式選擇，提供附近相關的餐廳資料，包括用戶與餐廳的距離、餐廳評分和食物等候時間等，用戶從此不再怕「無嘢食」，或需等候很長時間。

同時， Uber Eats亦於10月份提供一系列外賣優惠讓用戶享用，新用戶憑優惠碼「OCT60」，首單滿100元即享60元優惠。憑優惠碼「MCDDF」，於麥當勞首單滿60元即享$0送餐費優惠。除此之外， 神石燒牛扒專門店、大田和食屋、鍋鍋屋、金泰記E.Tea 茶星人及Soul Food Truck亦各自有不同的外賣優惠，包括買一送一、 8折等；新舊用戶皆可享用。

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責任編輯：葉泳珊