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星凱‧堤岸示範單位直擊　多圖睇清3房間隔

股樓投資 16:02 2021/09/29

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星凱．堤岸率先開放示範單位予傳媒參觀。示範單位以第3座28樓H室為藍本，實用面積755平方呎，屬三房一套連工作間間隔。入屋左方原為工作間，但設計師拆除牆身，將工作間改造成酒櫃。   

客飯廳以長形開則，面積寬闊，可明確分成客廳及飯廳，而且外連26平方呎露台，加強單位通風及採光。單位採用傳統梗廚設計，以長形開則，設有通風窗，有助阻隔油煙。此外，廚房備有曲尺形工作枱面，有足夠空間讓住戶整理食材。 

    點擊圖片放大
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兩間客房與客飯廳同向，以方形開則，易於擺放寢具，而且面積相若。客房對面為客廁，設有淋浴間，但無窗，即俗稱「黑廁」。

主人房採用套房設計，面積寬闊，放置雙人床後，仍可三邊落床。此外，外連16平方呎工作平台，方便住戶晾曬衣物。值得留意的是，主人房浴室備有活窗，即俗稱「明廁」，並設有浴缸。 

同場加映︰【青姐話】好友以為有得執 點知又係得個桔

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 星凱‧堤岸

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