  • 32°C
香港時間 : 2021929日 (三) 15:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美醫院炒175拒打針員工 最大規模解僱事件

環球社會熱點 14:39 2021/09/29

分享：

美國多地強制醫院員工接種新冠疫苗，北卡羅萊納州有醫療集團手起刀落，解僱一批拒接種新冠疫苗員工，涉約175人。院方發言人里弗斯表示，上周因未接種疫苗被停職僱員中，近200人轉軚接種，包括已提交獲准豁免證明人士。

紐約炒無打新冠疫苗醫護 有醫院推遲非緊急手術 【下一頁】

位於北卡羅萊納州（North Carolina）的醫療集團Novant Health周一（27日）確認，已解僱未能遵守強制接種新冠疫苗政策的員工，為至今最大規模的疫苗相關的醫院集體炒人事件。

院方並未透露確切解僱人數，惟Novant Health上周表示，旗下15間醫院和800間診所中，共有約375人因未接種新冠疫苗被停職，並給予員工5日時間接種疫苗，發言人里弗斯（Megan Rivers）周一在社交平台Twitter上透露，截至上周五（24日），近200名被停職員工轉軚接種首劑疫苗，當中包括已提交豁免證明人士，由此推算約175人被炒。

拜登已接種新冠疫苗加強劑 敦促美國人打針 【下一頁】

諾文特醫療網發表聲明表示，支持強制接種疫苗政策，因為機構有責任保護患者、訪客及團隊成員。團隊對員工選擇接種疫苗，並繼續留任感到自豪。里弗斯接受美媒訪問透露，機構旗下約3.5萬名員工中，99%以上皆遵守強制接種疫苗措施。

美國多地都有醫院員工因未接種疫苗被解僱，德州休斯敦循道醫院（Houston Methodist Hospital）6月解僱逾150人。

另外，美國聯合航空（United Airlines）表示，截至周一還有不足600名員工尚未接種疫苗，公司會在周二（28日）開始解僱該批員工。首席執行官柯比（Scott Kirby）及總裁哈特（Brett Hart）皆表示，決定十分艱難，但確保團隊成員安全一直是首要任務。聯合航空表示，除獲豁免員工外，超過99%員工都已接種新冠疫苗。

責任編輯：李俊儀

相關文章

【澳洲疫情】悉尼所在州解封在即 唔打疫苗者或未受惠
今日
【澳洲疫情】悉尼所在州解封在即 唔打疫苗者或未受惠
【新冠疫苗】紐約炒無打針醫護 有醫院推遲非緊急手術
2021/09/28
【新冠疫苗】紐約炒無打針醫護 有醫院推遲非緊急手術
【新冠疫苗】拜登已接種加強劑 敦促美國人打針
2021/09/28
【新冠疫苗】拜登已接種加強劑 敦促美國人打針
【泰國疫情】隔離期縮半至7日 限打完疫苗旅客
2021/09/27
【泰國疫情】隔離期縮半至7日 限打完疫苗旅客
輝瑞CEO料要每年接種新冠疫苗 1年内可如常生活
2021/09/27
輝瑞CEO料要每年接種新冠疫苗 1年内可如常生活

你可能感興趣

【澳洲疫情】悉尼所在州解封在即 唔打疫苗者或未受惠
今日 09:05
【澳洲疫情】悉尼所在州解封在即 唔打疫苗者或未受惠
【新冠疫苗】紐約炒無打針醫護 有醫院推遲非緊急手術
14:15 2021/09/28
【新冠疫苗】紐約炒無打針醫護 有醫院推遲非緊急手術
【新冠疫苗】拜登已接種加強劑 敦促美國人打針
11:03 2021/09/28
【新冠疫苗】拜登已接種加強劑 敦促美國人打針
診所 疫情 傳染病 疫苗 北卡羅萊納 美國 新冠肺炎疫情 特拉華 德克薩斯

下一篇文章

岸田文雄擊敗河野太郎 將成日本新首相（第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月29日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月29日 時間13:00）
8項性犯罪罪成 美國歌手R.Kelly或囚終身
8項性犯罪罪成 美國歌手R.Kelly或囚終身
【BNO移民英國】農場出平均月薪5.5萬 請工人摘西蘭花
【BNO移民英國】農場出平均月薪5.5萬 請工人摘西蘭花
美國參議院否決撥款方案 經濟恐遭沉重打擊
美國參議院否決撥款方案 經濟恐遭沉重打擊
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
日本組合「嵐」雙喜臨門 櫻井翔與相葉雅紀各自宣布結婚
日本組合「嵐」雙喜臨門 櫻井翔與相葉雅紀各自宣布結婚