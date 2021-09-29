美醫院炒175拒打針員工 最大規模解僱事件

美國多地強制醫院員工接種新冠疫苗，北卡羅萊納州有醫療集團手起刀落，解僱一批拒接種新冠疫苗員工，涉約175人。院方發言人里弗斯表示，上周因未接種疫苗被停職僱員中，近200人轉軚接種，包括已提交獲准豁免證明人士。

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位於北卡羅萊納州（North Carolina）的醫療集團Novant Health周一（27日）確認，已解僱未能遵守強制接種新冠疫苗政策的員工，為至今最大規模的疫苗相關的醫院集體炒人事件。

院方並未透露確切解僱人數，惟Novant Health上周表示，旗下15間醫院和800間診所中，共有約375人因未接種新冠疫苗被停職，並給予員工5日時間接種疫苗，發言人里弗斯（Megan Rivers）周一在社交平台Twitter上透露，截至上周五（24日），近200名被停職員工轉軚接種首劑疫苗，當中包括已提交豁免證明人士，由此推算約175人被炒。

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諾文特醫療網發表聲明表示，支持強制接種疫苗政策，因為機構有責任保護患者、訪客及團隊成員。團隊對員工選擇接種疫苗，並繼續留任感到自豪。里弗斯接受美媒訪問透露，機構旗下約3.5萬名員工中，99%以上皆遵守強制接種疫苗措施。

美國多地都有醫院員工因未接種疫苗被解僱，德州休斯敦循道醫院（Houston Methodist Hospital）6月解僱逾150人。

另外，美國聯合航空（United Airlines）表示，截至周一還有不足600名員工尚未接種疫苗，公司會在周二（28日）開始解僱該批員工。首席執行官柯比（Scott Kirby）及總裁哈特（Brett Hart）皆表示，決定十分艱難，但確保團隊成員安全一直是首要任務。聯合航空表示，除獲豁免員工外，超過99%員工都已接種新冠疫苗。

責任編輯：李俊儀