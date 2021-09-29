▲ 【內房危機】瑞銀：內房併購陸續有來 行內買家主導因「一定要快」

中國恒大 （03333） 債務危機引發內房行業恐慌，多家重債內房企業為債務到期急找融資。瑞銀全球投資銀行部亞洲併購部主管盧穗誠指出，上周碧桂園服務 （06068） 收購富力地產物管業務是地產行內併購好例子，預料內房間併購陸續有來，但主要是物管或非核心業務的併購交易，因相關業務屬輕資產，較易執行和操作。

盧穗誠預計，由於行業因還債等原因，對併購要求「一定要快」，因此買家也會以同業為主。

惠譽再降恒大系信貸評級、距違約級別只差一級 清盤後剩餘價值為零，可見【下一頁】

圖看港交所SPAC機制建議

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在整體除日本以外的亞洲企業併購，盧穗誠指出，年初至今區內併購交易規模按年增20%至6480億美元，料全年增長可望維持20%至25%，De-SPAC （或稱SPAC併購）、跨國企業分拆區內資產上市、私有化、私募基金退出投資都是年內併購交易的主題。

香港、新加坡部署引入SPAC上市機制，盧穗誠表示，SPAC投資者、潛在資產需要時間觀察亞洲SPAC上市運行情況，而且目前美國已有40家SPAC證券有亞洲背景，它們大多以大中華、東南亞等亞洲資產為目標，區內SPAC活動短線仍會以美國市場為中心。

盧穗誠稱，SPAC併購大多目標在高增長、科技企業，而隨美國對中國企業VIE架構等議題有更多審批，東南亞獨角獸在短期內能更得到注意。

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記者：麥德銘