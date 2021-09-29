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世衛被爆剛果性侵醜聞 譚德塞致歉

環球社會熱點 13:52 2021/09/29

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非洲國家剛果民主共和國曾經爆發伊波拉病毒感染，多個救援組織曾經派員支援。近日有報告指出，包括世界衛生組織在內的多個救援組織人員曾在當地涉及性侵，更有被害人因此懷孕及墮胎。世衛總幹事譚德塞亦有就性醜聞，向受害人致歉。

譚德塞獲多國支持 料連任世衛總幹事 【下一頁】

湯姆森路透基金會（Thomson Reuters Foundation）與瑞士媒體《The New Humanitarian》聯手調查2018至20年間，救援組織被指在剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo）犯下的性侵，並在近日發布調查報告。

報告指出，83名涉事嫌疑人中有剛果人亦有外國人，21人受聘於世衛，涉及的罪行更包括9宗強暴。調查員庫利巴利（Malick Coulibaly）表示，發現證據顯示，嫌疑人以確保工作，要求受害者用性行為作代價。

庫利巴利更指出，多數犯事男性拒絕使用安全套，導致29名受害者懷孕，部分人更被犯事者強迫墮胎。

【新冠疫苗】世衛呼籲提升非洲接種率 避免新變種出現 【下一頁】

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）形容報告令人髮指，向受害者致歉，並表示事件不應發生在任何人身上，承諾會盡力追查涉事人，要求他們負上應有的罪責。世衛非洲區域總監Matshidiso Moeti亦對報告感到震驚及心痛。

世衛表示，將禁止未來聘用相關涉事人，亦終止當中4人與世衛的合約。目前未知涉事者會否被起訴，但譚德塞表示會按照剛果當地及犯事者所屬國家的法律追究責任。

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責任編輯：吳漢培

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