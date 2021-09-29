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馬斯克籲勿監管加密貨幣 美國政府應「咩都唔好做」

環球社會熱點 14:00 2021/09/29

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加密貨幣近年蔚為風潮，Tesla創辦人馬斯克亦有投入市場，已持有大量加密貨幣包括比特幣。馬斯克周二（27日）出席會議時表示，美國政府應避免試圖監管加密貨幣市場，認為政府根本不可能摧毀加密貨幣，最好「什麼都不要做」。

SpaceX全平民太空船安全返航 佛州海面降落 【下一頁】

馬斯克 （Elon Musk）周二出席加州一個會議時，被問及美國政府是否應參與監管加密貨幣。馬斯克指出，政府應「不要做任何事」（Do nothing）。他認為雖然政府有能力減慢加密貨幣市場發展，但絕不可能摧毀加密貨幣。

馬斯克早前曾透露購買已價值15億美元（117億港元）的比特幣，隨著比特幣在第2季價格上升，馬斯克所持有的比特幣價值，於第2季一度飆升至約25億美元（195億港元），但其後回落。他最新發言指，雖然自己並不是專業加密貨幣專家，但認為加密貨幣有獨特價值。

摩根大通CEO：借錢買比特幣係蠢人 【下一頁】

另一方面，馬斯克認為，中國採取更嚴厲的措施打撃及監管加密貨幣開採，可能由於中國很多地區存在電力短缺問題有關。開採加密貨幣需要大量電力，可能導致當地電力需求高於預期，從而政府要嚴格監管開採行動。

責任編輯：郭麗明

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