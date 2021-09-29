【勞工保障】加州新法案通過　要求大型零售企業公布員工生產力考核標準

▲ 加州政府剛剛通過了名為AB-701的法案，要求大型零售業企業公布其倉儲管理流程。市場普遍認為，這法案是衝着零售巨頭亞馬遜的員工考核演算法而來的。 （法新社圖片）

加州政府剛剛通過了名為AB-701的法案，要求大型零售業企業公布其倉儲管理流程，AB-701是美國同類法案的首宗例子。市場普遍認為，這法案是衝着零售巨頭亞馬遜的員工考核演算法而來的。

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今年7月，就有員工表示被亞馬遜的自動化人力資源系統無理解雇。「我被一台機器解雇了。」該名送貨司機指，他在某天收到亞馬遜的郵件通知終止其合約。演算法發現他沒有正確完成工作，但實情卻是儲物櫃的故障導致他無法按時完成配送，電腦系統卻無法辨識這種意外。儘管他其後上訴至亞馬遜的服務中心，最終卻依然被裁退。

亞馬遜至今都未曾公布其對倉儲員工的生產力考核標準及演算法判斷的方式。一旦工作人員被認定未能符合標準，就會面臨即場遭解雇的命運。不少員工害怕被裁定偷懶，甚至不敢在工作期間多休息。此前更傳出，有員工擔心被電腦系統判斷工作效率低，連廁所都不敢去。亦有員工為達送貨配額超出體力負荷，衍生一連串的工作安全問題。

對付演算法？

因此，加州這次通過的AB 701法案，能禁止企業使用破壞工人基本權利的演算法。這項措施要求公司向工人披露生產配額資訊，並確保工人不會因為未能達到不安全的工作配額而被解僱或報復。同時，新法也賦予工作人員權力要求企業提供過去3個月的工作考核記錄，以便他們遭不當開除或懲處時，能透過記錄提出申訴。

亞馬遜至今尚未對該法案作出任何評論，法案的反對者則擔心，這項立法可能會損害加州的倉庫雇主的權利，甚至迫使企業搬至其他州分，變相削弱加州的競爭力。

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責任編輯：李智美