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【大行報告】花旗月內兩度調低恒指目標價　料人行十月會再降準25點子紓緩恒大危機

股市 13:17 2021/09/29

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【大行報告】花旗再降恒指目標價　料人行十月會再降準25點子紓緩恒大危機

恒大 （03333） 事件持續，花旗再次調低恒指年底目標價7%至26800點，12個月目標價亦降7%至28000點；恒指的房地產股佔對較滬深300指數為高。花旗認為，恒大重組會引發部分連鎖效應，但仍然可控，因此預期十月人行會降低存款準備金率50點子，並調低中國明年經濟增長預測，由5.5%降至4.9%，並估計明年中國減低25點子。

「長勝將軍」劉國傑點評十隻精選股【下一頁】

花旗指，恒大事件是由債務問題驅使的「症狀」，現時需要「治療」，若沒有外力幫助，不排除恒大會引發「雷曼式」事件，損害經濟及社會穩定，但該行基本預測是恒大重組是有秩序的。花旗相信，政府會介入並確保恒大可以如期交樓，並完成其他社會責任，地方政府或國企可能會向恒大注資，令恒大得以重組債務。

花旗：有數方案可處理恒大危機

「從安邦、海航到大連萬達集團，中央政府有豐富經驗應對企業造成的金融危機，因此相信政府有能力處理恒大事件。」花旗稱，恒大事可以有數個處理方案，包括由政府直接介入、將恒大分成若干公司或將恒大資產予策略投資者。

花旗偏好高通脹受惠股、疫情後商業復甦股、共同富裕概念股，建議「增持」油氣股、保險股、交通運輸股、硬件股及清潔能源股。H股首選比亞迪 （01211） 、中石化 （00386） 、友邦 （01299） 、南方航空 （01055） 、滔搏 （06110） 及信義光能 （00968）

相關文章：【大行報告】大摩：限電增企業盈利不確定性、點名十大最受衝擊股　降恒指目標價（附名單）

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相關文章：【恒大3333】花旗：即使恒大有秩序重組　內房價格及中國經濟也會走弱 

*同場加映*【ET開市直擊】- 期結日港股注意 10月會否迎來股災？（附Time code） 

 

港股 大行報告 H股 共同富裕 滔搏（06110） 中國石油化工股份（00386） 目標價 南方航空（01055） 信義光能（00968） 中國人民銀行

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