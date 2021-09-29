【中國限電】彭博：中國考慮提高工業用電價格　保障火電企業購買煤炭資金

▲ 【中國限電】彭博：中國考慮提高工業用電價格

內地多個省份限電，彭博引述消息人士報道，中國正在考慮提高工業用電價格，以幫助緩解當前電力短缺問題。調整將以電價統一上調或在煤電聯動的框架下分檔調整的方式進行。消息人士指，如果工業用電價格上調尚不足以扭轉電力短缺的情況，上調居民用電價格也在考慮之列；有關計劃尚待高層批准，仍存變數。

大摩料長期限電下最受衝擊十大股份

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

國務院總理李克強提出，更多運用市場化辦法穩定大宗商品價格，保障冬季電力、天然氣等供給。不過，此後中國東北地區及經濟發達的長三角、珠三角地區電力供應緊張局面出現惡化。



中國的電價依然實施管制，電價並不能隨需求上升而上漲，然而煤價帶來的高成本，使得火電企業缺乏動力擴大發電量。分析指出，火電企業普遍面臨虧損壓力，上調電價有助於保障火電企業購買煤炭資金，也有利於推動企業用戶更大力度節能。不過，目前中國煤炭市場也呈現供不應求的局面，上調電價能否解決煤炭供應缺口尚待觀察。

據內地媒體報道，部分地方政府在其管理範圍內推出了一些在躉售市場上浮火電價格的措施，但不涉及調整居民電價或一般工商業電價。

相關文章：【中國限電】高盛料中國第三季經濟按季無增長 「恒大債務、限電令不明朗因素增」

相關文章：【大行報告】大摩：限電增企業盈利不確定性、點名十大最受衝擊股 降恒指目標價（附名單）

*內地「限電」政策對經濟影響有幾深遠話你知：【按此】