今日推介上海電氣｜恒基地產、東岳、中國燃氣、中石油、京東健康最新部署

恒生指數中午收報24390點，跌111點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介上海電氣 （2727） ，另亦會分析恒基地產 （00012） 、東岳 （00189） 、中國燃氣 （00384） 、中石油 （00857） 、京東健康 （06618） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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00：00 - 港股半日市況速報

01：05 - 期指走勢分析

03：18 - 恒基地產 （00012） 走勢分析

07：13 - 東岳 （00189） 走勢分析

09：04 - 中國燃氣 （00384） 走勢分析

11：00 - 中石油 （00857） 走勢分析

16：08 - 京東健康 （06618） 走勢分析

17：29 - 今日推介 （02727）

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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