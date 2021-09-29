  • 31°C
香港時間 : 2021929日 (三) 13:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

今日推介上海電氣｜恒基地產、東岳、中國燃氣、中石油、京東健康最新部署

股市 13:00 2021/09/29

分享：

恒生指數中午收報24390點，跌111點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介上海電氣 （2727）  ，另亦會分析恒基地產 （00012） 、東岳 （00189） 、中國燃氣 （00384） 、中石油 （00857） 、京東健康 （06618） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：00 - 港股半日市況速報

01：05 - 期指走勢分析

03：18 - 恒基地產 （00012） 走勢分析

07：13 - 東岳 （00189） 走勢分析

09：04 - 中國燃氣 （00384） 走勢分析

11：00 - 中石油 （00857） 走勢分析

16：08 - 京東健康 （06618） 走勢分析

17：29 - 今日推介 （02727）

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

＊重溫HKET「財經台」節目*

《ET午市精點》港股期結日下挫 險守二萬四【按此】

《ET開市直擊》期結日港股注意 10月會否迎來股災？【按此】

欄名 : 石Sir午市閒談

最新專欄文章 更多

【石Sir午市閒談】十四五規劃、大市、息口、美元走勢及揀股原則（立即觀看）
2021/09/21
【石Sir午市閒談】十四五規劃、大市、息口、美元走勢及揀股原則（立即觀看）
今日推介三生製藥｜華潤電力、百度集團、國壽、碧桂園、騰訊最新部署（立即觀看）
2021/08/27
今日推介三生製藥｜華潤電力、百度集團、國壽、碧桂園、騰訊最新部署（立即觀看）
今日推介蒙牛乳業｜吉利汽車、南方錳業、新特能源、鞍鋼、金沙中國最新部署（立即觀看）
2021/08/26
今日推介蒙牛乳業｜吉利汽車、南方錳業、新特能源、鞍鋼、金沙中國最新部署（立即觀看）
今日推介GX中國電車｜龍源電力、頤海國際、盈富基金、澳優、京東集團最新部署（立即觀看）
2021/08/25
今日推介GX中國電車｜龍源電力、頤海國際、盈富基金、澳優、京東集團最新部署（立即觀看）
今日推介中芯國際｜吉利汽車、港華燃氣、華潤水泥、舜宇光學、海螺水泥最新部署（立即觀看）
2021/08/06
今日推介中芯國際｜吉利汽車、港華燃氣、華潤水泥、舜宇光學、海螺水泥最新部署（立即觀看）
石油 京東健康（06618） 京東集團—SW（09618） 港股 指數 京東（美：JD） 中國燃氣（00384） 股票 指數期貨 恒生指數

上一篇文章

【港股市況】恒指跌不足百點　中港地產股、內銀撐市、恒大系升幅擴大、中石油回吐半成（不斷更新）

下一篇文章

【恒大3333】惠譽再降恒大系信貸評級、距違約級別只差一級　清盤後剩餘價值為零
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【高息股攻略】中移動7.2厘息罕見　估值跌至近年低位
【高息股攻略】中移動7.2厘息罕見　估值跌至近年低位
【恒大3333】傳中央要求國資背景企業接手恒大資產　潤地、萬科、中國金茂有份
【恒大3333】傳中央要求國資背景企業接手恒大資產　潤地、萬科、中國金茂有份
【恒指夜期+ADR】騰訊美團ADR回吐　夜期收市跌209點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊美團ADR回吐　夜期收市跌209點（不斷更新）
【高息股攻略】中行8.7厘息挑戰紀錄　股價跌唔落？
【高息股攻略】中行8.7厘息挑戰紀錄　股價跌唔落？
【阿里騰訊破冰】阿里巴巴全日彈6%、確認旗下App接入微信支付　里昂：開放平台有利阿里
【阿里騰訊破冰】阿里巴巴全日彈6%、確認旗下App接入微信支付　里昂：開放平台有利阿里
【美股期貨】美債息亞洲交易時段回落　美股期貨升約0.6%
【美股期貨】美債息亞洲交易時段回落　美股期貨升約0.6%