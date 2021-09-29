▲ 【恒大3333】惠譽再降恒大系信貸評級、距違約級別只差一級 清盤後剩餘價值為零

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國際信貸評級機構惠譽（Fitch）再度下調中國恒大 （03333） 系內評級，將中國恒大、恒大地產、天基控股長期外幣發行人違約評級（IDRs）由「CC」降至「C」。以惠譽評級標準，恒大系最新評級只較已違約的「DDD」級高出一級，惠譽表示，下調恒大系評級是因公司很大機會錯過到期票據付息，並已進入30日付息寬限期（grace period）。

惠譽指出，恒大發行規模20.25億美元、票面息8.25厘的美元債券9月23日到期付息，恒大、信託人未有公布已經付息，該行亦無法確認公司支付利息。若恒大無法30日內支付，將正式步入違約。

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恵譽續指，如果恒大違約，中國恒大、恒大地產將會破產清盤，計及公司子公司淪盤、債務水平、恒大汽車出售無進展後，該行認為恒大地產和恒大汽車 （00708） 清盤後的剩餘價值為零。

在恒大物業 （06666） 方面，恵譽認為公司仍可以「持續經營」原則估算價值，會以企業價值相對EBITDA（EV/EBITDA）5倍估值，並以9月2日的市值約30%折讓計價。

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