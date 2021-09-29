約翰遜指燃油短缺情況有改善 確保聖誕節供應穩定

英國能源供應短缺，不少民眾憂慮聖誕節時的供應受影響。英國首相約翰遜表示，油站汽油短缺情況正在改善，呼籲民眾切勿恐慌購買，英國政府亦會確保聖誕節供應鏈不受影響。對於貨車司機人手短缺問題，約翰遜指不希望依賴外勞解決問題。

英國躁漢揮刀怒斥打尖司機 燃料短缺油站排長龍 【下一頁】

英國多個地區油站依然因燃料斷區關閉，有報道指駕駛人士需花費數小時排隊入油。惟約翰遜（Boris Johnson）周三（29日）表示，當局開始看到油站短缺情況有所改善，亦從業界聽聞供應亦開始恢復，敦促民眾應如常加油。近日英國有人建議，醫護及其他重要工作人員，應可優先入油，確保醫院及社會護理服務運作。約翰遜回應指，當局會以正常方式穩定供應。

英國供應鏈面臨多重危機，包括疫情及脫歐造成的貨車司機人手短缺，和天然氣價格飆升等，引發外界擔憂或導致聖誕節前貨品漲價及短缺。

約翰遜表示，當局會做好必要準備，確保聖誕節前後供應鏈穩定，包括確保油站汽油供應等。對於貨車司機人手短缺，約翰遜指不希望再依賴廉價外國勞動力解決問題，並指以過往經驗來看，此法最終只是低技術及低工資方案。

英國汽油短缺持續 帶動電動車銷情 【下一頁】

有能源業組織表示，燃料短缺最嚴重地區包括倫敦及東南部城市，有社交媒體上亦有圖片顯示，民眾不惜用舊水瓶購買燃料。

英國汽油零售商協會（PRA）表示，有跡象顯示短缺情況有所改善，周三早上調查發現，旗下獨立商戶中只有37%報告燃料耗盡，較早前9成明顯減少，預料報告耗盡商戶將在日內進一步減少。

責任編輯：李俊儀