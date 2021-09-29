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內房股中長綫前景未太淡　物管股趁回調可吸？

股市 13:40 2021/09/29

分享：

恒大債務危機未解決，令內房股以至物管股板塊都受累捱沽，近日內房股及物管股見有回穩及反彈，是否以調整完畢？盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）為你分析，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET開市直擊》- 期結日港股注意 10月會否迎來股災？【按此】

Time code：

00：00 - 港股焦點速覽　美債息急升影響
00：58 - 美股外圍速報　
02：24 - 港股黑期速報＋亞股市況速報
02：53 - 美官員發表言論　美債務違約機率
08：00 - 美股前景如何　買賣策略部署
09：39 - 港股上日市況速報＋北水盤路
11：00 - 港股期結日低開　後市有幾淡
15：54 - 內地「限電」政策對實體經濟影響深遠
20：35 - 內地煤炭短缺利好煤炭股？
22：33 - 港股開市前市況速報
23：06 - ET個股推介：騰訊 （00700）
24：19 - 內地物管股反彈　前景轉佳可留意？談碧桂園服務 （06098） 、中國恒大 （03333）
29：26 - 觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 可以吼買？
31：47 - 觀眾問股：保利物業 （06049） vs碧桂園服務 （06098） 點揀？
33：07 - 港股開市後市況速報
34：33 - 觀眾問股：小米 （01810） 應繼續持有？
36：30 - 觀眾問股：京東 （09618） 320買前景點睇
37：45 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 沒有貨想買哪價位較佳
38：10 - 觀眾問股：中海油 （00883） vs中海油服 （02883）
41：48 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） 買賣策略
43：37 -  觀眾問股：敏華 （01999） 應沽貨嗎？
46：24 -  觀眾問股：永達汽車 （03669） 應沽貨嗎？
47：53 -  觀眾問股：海螺水泥 （00914） 已炒完要沽嗎？
49：17 -  觀眾問股：太平洋航運 （02343） vs中遠海控 （01919） 可以收集？
50：42 -  觀眾問股：中國平安 （02318） 買賣策略
52：50 -  觀眾問股：國慶概念有哪些？
53：48 -  觀眾問股：同程藝龍 （00780） 買賣策略
54：35 -  觀眾問股：微盟 （02013） 短綫前景
55：14 -  觀眾問股：越秀地產 （00123） 可以買嗎？
55：54 - 哪隻內房股較看好值得吸納？
57：38 - 中國恒大 （03333） 再升一成點睇？
58：52 - 港股開市後市況速報
01：00：07 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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越秀 物業管理股 越秀地產（00123） 恒大 碧桂園 中國恒大（03333） 碧桂園服務（06098） 經濟 港股 保利物業（06049）

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