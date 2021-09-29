▲ 【iPhone 13】日經：越南疫情窒礙iPhone組件生產 iPhone 13交貨時間將延長

日經亞洲引述消息報道，蘋果apple（美：AAPL）iPhone 13買家等候新iPhone交貨的時間會延長，因越南出現新一波疫情，而iPhone 13四款型號的相機模組於越南製造。

報道引述供應鏈消息人士指，原預期今年iPhone交貨情況相對順利，因大部分升級組件都只是漸進式，而且蘋果已貯藏大量關鍵零件。不過，蘋果其後將原先只用於iPhone 12 Pro Max的新移光學圖像感應器，用於四款iPhone 13，導致生產商需要在疫情下加快生產有關組。

目前有關組件的庫存出現供應缺口，預期情況可於十月中獲得紓緩。蘋果拒絕就報道置評。

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