【人民幣股票】余偉文：研擴大人民幣在港股使用建議　冀短期出爐可行建議

▲ 金管局總裁余偉文：研擴大人民幣在港股使用建議 冀短期出爐有可行建議（資料圖片）

金管局總裁余偉文財資市場高峰會時提到，香港未來繼續擔當促進人民幣國際化的角色，並由產品推動人民幣使用量，同時透露正研究有關擴大人民幣在港股交易中使用的建議，期望很快會有切實可行的建議。

余偉文今早在財資市場高峰會致詞時提到，香港可循3方面推動人民幣國際化及金融活動中的應用，包括：流動性、產品，以及金融基建。

其中，在產品方面，他透露正研究有關擴大人民幣在股市交易中使用的市場建議，相信在股市中推廣使用人民幣，有助推動人民幣外匯衍生產品及投融資活動，豐富人民幣產品空間。

事實上，行政會議成員、金管局前總裁任志剛近年一直倡議，港股應增設人民幣計價選項，相信單是恒指成份股可用人民幣買賣，都可以令人民幣投資使用量增加。

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但余偉文補充，若港股同時提供港元及人民幣計價選項，必須確保價格趨同，並降低市場分散的風險，並期望很快會有切實建議提出。

他續指，香港在人民幣交易方面一直有領導地位，全球有逾7成人民幣交易均經香港進行。而且，近年中國在岸市場的資金一直增加，主要反映人民幣資產獲納入國際指數、人民幣資產收益率較高等因素，而隨著內地經濟持續增長，目前是適合時機推動人民幣國際化。

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記者：趙穎妍

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