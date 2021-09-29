【蘋果更新】iWork系列生產力App加入協作演示功能　iPhone處理文書更方便

蘋果最新宣布更新包括Keynote、Pages和Numbers在內的iWork系列生產力App，分別加入強化遠距離簡報與隨時隨地處理文件的應用體驗。例如為Keynote新增合作簡報工具，讓iPhone用戶更容易在Pages上處理文件，以及將Numbers一系列數據處功能全部移植到iPhone、iPad及Mac上。用戶現時可以在App Store及Mac App Store下載更新。

新版Keynote中，用戶可以直接在Keynote簡報中顯示演講者的即時影像，選擇在iPhone、iPad和Mac上使用前置鏡頭，直接將live video加入其簡報之中，讓簡報更有參與感。並且加入多位演講者選項，讓每位都可以直接在iPhone、iPad 或 Mac控制共享的幻燈片。

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在Pages更新後，Screen View會自動以單直欄接續顯示文字、圖像及其他內容，配合iPhone顥示器。文字經過放大後，更方便易讀；相片及繪圖尺寸經調整後，更加配合顯視器；表格亦可以水平橫掃。

Numbers則加上透視表功能，讓用戶快速歸納、分類及重新排列數據，以分辨及分析當中的模式與趨勢。另有雷達圖表，方便比較多個變數。

此外，Keynote、Pages和Numbers也支援iOS 15、iPadOS 15與macOS Monterey上新增加的翻譯功能。用戶可以選取文字，快速檢視翻譯內容，並聽見翻譯內容的朗讀，更可立即用翻譯內容取代選取部分。

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負住編輯：張寶燕