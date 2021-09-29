  • 31°C
香港時間 : 2021929日 (三) 12:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【熱門搜尋】微軟自家搜尋引擎難敵Google？　Bing熱門搜尋關鍵字竟為「Google」

科技 12:08 2021/09/29

分享：

各大型科企近年不時陷入市場壟斷及不公平競爭訴訟，不過日前正面臨反壟斷訴訟的Google就在法庭上提出，微軟（Microsoft）自家搜尋引擎Bing上的熱門搜尋關鍵字為「Google」，來強調民眾使用Google服務是一種選擇，而非被迫使用。

根據《彭博》報道，Google委任律師在歐盟法庭，試圖推翻歐盟2018年的反壟斷判決。其中透過各方數據證明，Bing平台上最熱門的搜尋關鍵字為「Google」，藉此展示Google搜尋系統的受歡迎程度。Google委任律師更透露，95%的用戶喜歡Google搜尋引擎，而非其他競爭對手。

【Starlink】美研究人員發現Starlink網絡可用於GPS導航　有助解決訊號干擾問題

【Google】吸引收費電視客群？　Google TV擬加入有廣告的免費頻道

事實上，微軟過去旗下的IE、舊版Edge也曾被稱為下載Google Chrome瀏覽器的工具。儘管微軟一直嘗試以自家搜尋引擎Bing，試圖搶攻市場，形勢亦似乎十分險峻。在過去十年間大部分時間，Google在全球搜尋引擎市佔率超過90%。

根據美國通訊流量監測機構StatCounter去年數據，Google市佔率接近逾92%，佔據龍頭地位。排名第二的搜尋引擎則為微軟Bing，市佔率為2.9%。

NASA推首本《First Woman》漫畫　設手機閱讀版結合AR元素

責任編輯：張寶燕

相關文章

【三星手機】Samsung內部員工爆料　Galaxy S21 FE將取消發布
2021/09/28
【三星手機】Samsung內部員工爆料　Galaxy S21 FE將取消發布
【疫市商機】港企Zeek藉「快電商」趨勢拓服務　擬今年內進軍台灣
2021/09/28
【疫市商機】港企Zeek藉「快電商」趨勢拓服務　擬今年內進軍台灣
【智能手錶】傳三星研發太陽能錶帶　有望應用於新款Galaxy Watch 5
2021/09/28
【智能手錶】傳三星研發太陽能錶帶　有望應用於新款Galaxy Watch 5
【網絡安全】企業網絡保安準備指數微升2.7　中小企網絡保安意識增
2021/09/28
【網絡安全】企業網絡保安準備指數微升2.7　中小企網絡保安意識增

你可能感興趣

【三星手機】Samsung內部員工爆料　Galaxy S21 FE將取消發布
15:35 2021/09/28
【三星手機】Samsung內部員工爆料　Galaxy S21 FE將取消發布
【疫市商機】港企Zeek藉「快電商」趨勢拓服務　擬今年內進軍台灣
17:43 2021/09/28
【疫市商機】港企Zeek藉「快電商」趨勢拓服務　擬今年內進軍台灣
【智能手錶】傳三星研發太陽能錶帶　有望應用於新款Galaxy Watch 5
19:40 2021/09/28
【智能手錶】傳三星研發太陽能錶帶　有望應用於新款Galaxy Watch 5
壟斷 Google Chrome 歐盟 Google 反壟斷 Microsoft 美國

下一篇文章

【Fintech】Fintech對日常生活有何影響？　聚會食飯投資也離不開
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Starlink】美研究人員發現Starlink網絡可用於GPS導航　有助解決訊號干擾問題
【Starlink】美研究人員發現Starlink網絡可用於GPS導航　有助解決訊號干擾問題
【iPhone 13】各大電訊商推iPhone 13系列上台計劃吸客　一文看清優惠詳情
【iPhone 13】各大電訊商推iPhone 13系列上台計劃吸客　一文看清優惠詳情
【三星手機】Samsung內部員工爆料　Galaxy S21 FE將取消發布
【三星手機】Samsung內部員工爆料　Galaxy S21 FE將取消發布
【網絡服務】增加居家網絡覆蓋力　中移動香港引入FTTR全光Wi-Fi解決方案
【網絡服務】增加居家網絡覆蓋力　中移動香港引入FTTR全光Wi-Fi解決方案
【疫市商機】港企Zeek藉「快電商」趨勢拓服務　擬今年內進軍台灣
【疫市商機】港企Zeek藉「快電商」趨勢拓服務　擬今年內進軍台灣
【智能手環】Fitbit新款健身手環Charge 5全球正式發售　支援ECG心電圖功能+售1,598港元
【智能手環】Fitbit新款健身手環Charge 5全球正式發售　支援ECG心電圖功能+售1,598港元