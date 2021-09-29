【熱門搜尋】微軟自家搜尋引擎難敵Google？　Bing熱門搜尋關鍵字竟為「Google」

各大型科企近年不時陷入市場壟斷及不公平競爭訴訟，不過日前正面臨反壟斷訴訟的Google就在法庭上提出，微軟（Microsoft）自家搜尋引擎Bing上的熱門搜尋關鍵字為「Google」，來強調民眾使用Google服務是一種選擇，而非被迫使用。

根據《彭博》報道，Google委任律師在歐盟法庭，試圖推翻歐盟2018年的反壟斷判決。其中透過各方數據證明，Bing平台上最熱門的搜尋關鍵字為「Google」，藉此展示Google搜尋系統的受歡迎程度。Google委任律師更透露，95%的用戶喜歡Google搜尋引擎，而非其他競爭對手。

【Starlink】美研究人員發現Starlink網絡可用於GPS導航 有助解決訊號干擾問題

【Google】吸引收費電視客群？ Google TV擬加入有廣告的免費頻道

事實上，微軟過去旗下的IE、舊版Edge也曾被稱為下載Google Chrome瀏覽器的工具。儘管微軟一直嘗試以自家搜尋引擎Bing，試圖搶攻市場，形勢亦似乎十分險峻。在過去十年間大部分時間，Google在全球搜尋引擎市佔率超過90%。

根據美國通訊流量監測機構StatCounter去年數據，Google市佔率接近逾92%，佔據龍頭地位。排名第二的搜尋引擎則為微軟Bing，市佔率為2.9%。

NASA推首本《First Woman》漫畫 設手機閱讀版結合AR元素

責任編輯：張寶燕