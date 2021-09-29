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【ET午市精點】港股期結日下挫 險守二萬四（附Time Code）

股市 12:30 2021/09/29

分享：

港股今日期指結算，早段附美股外圍下跌低開後跌幅加劇至逾450點，在內房領漲下，大市跌幅收窄，潤地 （01109） 、碧桂園  （02007） 、龍湖 （00960） 、中國海外 （00688） 報升。中午恒指收報24389點，跌110點。光大新鴻基證券策略師伍禮賢於《ET午市精點》為你分析港股後市走勢。

立即登入收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3070297

Time code

00：24 - 港股市況速報
01：06 - 恒指險守二萬四 多板塊利淡 市況偏弱
02：18 - 恒大成功出售資產 傳中央要求國企出手 恒大系有希望？
04：38 - 潤地、萬科 （02202） 和中國金茂 （00817） 傳被點名接手恒大資產 股價升
06：11 - 碧服 （06098） 再收購物管 行業進入調整、集中階段
08：14 - 股票分析：碧桂園服務部署策略
09：09 - 股票推介：創科實業 （00669）
10：11 - 港股早市速報

重溫今早《ET開市直擊》期結日港股注意 10月會否迎來股災？【按此】

 

欄名 : ET午市精點

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