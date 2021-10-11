通脹風險勿低估 善用另類投資開拓收益來源

今年中港股債市場相當波動，其實除了傳統的股債投資外，還有其他「另類」選擇，增加收益機會之餘更可分散投資組合。今次訪問Nuveen 董事總經理兼亞太區私人財富主管徐家傑（Henry），介紹另類投資以及相關的投資部署。

談及基金公司，不少人都只想到股債投資，不過有超過百年歷史的Nuveen， 是美國教師退休基金會 (TIAA) 旗下的投資管理機構，也是全球最大的投資管理人之一。Nuveen 在2014年被 TIAA 收購前，最初以投資美國市政府債券起家，為該領域全球最大投資者。成為TIAA 的一員後，運用母公司的優勢及經驗，Nuveen 涉足更多不同的資產，由2014年2,000億美元資產規模擴大至2020年底的1.2 萬億美元。

高通脹預計持續較長時間

去年疫情延續至今年，資產市場特別是股市及債市均顯得波動，展望2021年餘下時間及2022年的市場趨勢，Nuveen董事總經理兼亞太區私人財富主管徐家傑認為最重要是看利率走勢，他預期美國聯儲局或於今年縮表，但談及加息尚遠，意味低息環境仍將持續一段時間。

「今年市場最大的分歧，莫過於對通脹的看法，到底高通脹是過渡性還是持續性。過去在低增長、低通脹、低利率的市況下，採用債券收息的策略不錯，不過我們預期今次的高通脹將是持久，在低增長、低利率但高通脹的情況下，債券收息便未必適合，投資者有需要物色不同的另類投資作為債券以外的收益來源。」

他解釋，另類投資是指一切公開股債市場以外的投資工具，當中包括房地產、私募股權、私募信貸、基建甚至農地等。徐家傑以Nuveen的投資為例，公司主要投資在三類另類投資，包括房地產、實質資產及私募投資。

Nuveen現時是全球第五大房地產資產管理公司，管理近1,340億美元的房地產項目，當中有約920億美元是投資在房地產公司股權，另外410億美元投資在房地產債券1。除了房地產外，Nuveen亦投資在一些非房地產類的實物資產，公司更是全球最大的農地資產管理公司，分佈在美國、澳洲、拉丁美洲及歐洲等地，亦投資在基建及林地等項目。

另類房地產投資機會廣泛

房地產是亞洲最受歡迎的資產類別之一，不少亞洲投資者財富亦來自房地產，因此對相關投資的興趣及認識更大。徐家傑分析房地產市場：「房地產屬於非常本地化的投資，不單對政策及經濟要有認識，同時對當地文化、法規等亦要有深入了解。Nuveen團隊有近600位專家，在全球30個城市物色房地產投資機會。」他進一步解釋，由於各地情況不同，房地產投資機會不一，在全球分散投資能更好捕捉各地獨特的投資機會。除了傳統地產項目外，Nuveen投資不少另類房地產資產。徐家傑分享指，Nuveen現時在另類房地產投資可以分三大類，包括單戶住宅、醫療項目及數據中心。

面對低息高通脹的環境，徐家傑建議大家可以物色更多房地產投資機會，他透露現時Nuveen在美國主要留意單戶住宅，在亞洲則以工業項目為主，迎合電子商貿的趨勢。另外，Nuveen又留意到亞洲等地的零售項目估值下跌不少，同樣列入考慮名單之中。

物色項目需當地專業團隊

大家對投資股債認識較多，另類投資則未必熟悉。徐家傑分析另類投資要留意物色項目（Deal Sourcing）及承銷（Underwriting）：「公募股權及債權的資訊都透明，但在私募市場要有團隊專門找好項目，要跟項目經紀人打好關係，更要到不同城市發掘機會；至於承銷方面，由於另類投資流通性較低，投資周期往往是中長綫，因此如何做好承銷非常重要。」

過去另類投資主要以機構投資者如退休基金為主，不過隨著新的科技發展，個人投資者亦可參與其中。以房地產為例，一般入場門檻達到1,000萬美元以上，不過 Nuveen 與 Altive 及 iCapital 等投資平台合作，透過成立通道基金降低入場費，讓個人投資者同樣可以用另類投資為自己增加收益，為高通脹環境有更好準備。

訪問概要

Nuveen 是美國教師退休基金會（TIAA）旗下的投資管理機構，也是全球最大的投資管理人之一，管理資產規模在2020年底達到1.2 萬億美元

債券於高通脹低息環境未必適合，另類投資有助提供額外收益來源

除了傳統住宅、辦公室、商場外，單戶住宅、醫療項目及數據中心具投資機會

透過科技創新，個人投資者同樣可參與另類投資

徐家傑（Henry Chui）個人檔案

現為Nuveen董事總經理兼亞太區私人財富主管，駐於香港並負責領導亞太區所有財富銷售業務，為客戶提供投資解決方案

加入Nuveen前曾於品浩投資管理（PIMCO）、景順資產管理公司及施羅德投資管理公司工作

持有多倫多大學的商業學士學位，並擁有CFA資格

1 截至2021年6月30日



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