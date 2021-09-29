自民黨黨總裁選舉需最終投票 河野與岸田分高下（第二版）

日本首相菅義偉宣布不連任後，其所屬的自民黨需要選出新任黨總裁。自民黨黨總裁選舉於周三（29日）投票，目前河野太朗與岸田文雄的聲勢最強大，兩人將在最終投票中決勝負。

（第二版更新第一輪投票結果）

野田聖子壓線入閘 自民黨首有2女候選人角逐黨總裁 【下一頁】

菅義偉放棄連任日本首相 不參選自民黨總裁（第二版） 【下一頁】

《共同網》報稱，58歲的行政改革擔當相河野太郎雖然在黨員及黨友票中領先，但第一輪投票中得票不過半數，需要與64歲的前外相岸田文雄舉行最終投票。兩位女性參選人聲勢不及兩人，60歲的前總務相高市早苗仍在爭取更多議員票，61歲的野田聖子的拉票卻無太大起色。

第一輪投票結果顯示，岸田文雄取得256票，河野太郎獲得255票。由於無人能在764票中取得過半數，票數最高的岸田文雄及河野太郎將在最終投票中分勝負，決定第27任自民黨黨總裁誰屬。

由於岸田文雄在國會議員票方面有優勢，最終投票中的議員票比重拉高，可能消除河野太郎原先的優勢，估計雙方將會難分高下。河野太郎﹑岸田文雄及高市早苗周二（28日）繼續拉票，拉攏更多陣營支持。

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有指河野太郎與高市早苗曾與黨內派系之一的二階派領袖二階俊博會面，而二階派據悉會在最終投票時維持第一輪策略，讓派內自主投票。然而，亦有意見提出，最終投票若是河野太郎對上岸田文雄，應該集體支持後者。

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責任編輯：吳漢培