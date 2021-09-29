岸田文雄擊敗河野太郎 將成日本新首相（第三版）

日本首相菅義偉宣布不連任後，其所屬的自民黨需要選出新任黨總裁。自民黨黨總裁選舉於周三（29日）舉行投票，岸田文雄成功擊敗河野太郎，成為新任黨總裁，將會成為日本新一任首相。

（第二版更新第一輪投票結果）

野田聖子壓線入閘 自民黨首有2女候選人角逐黨總裁 【下一頁】

菅義偉放棄連任日本首相 不參選自民黨總裁（第二版） 【下一頁】

64歲前外相﹑被外界視為「反華派」的岸田文雄在最終投票中獲得257票，成功擊敗得到170票的58歲行政改革擔當相河野太郎，成為第27任自民黨黨總裁，將會成為日本下一任首相。

第一輪投票結果顯示，岸田文雄取得256票，河野太郎獲得255票。由於無人能在764票中取得過半數，票數最高的岸田文雄及河野太郎將在最終投票中分勝負。最終投票共有429票，包括47張黨員票及382張議員票，得票最多的參選人將會得勝。

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雖然日媒選前指河野太郎會在黨員及黨友票有優勢，但第一輪結果反是岸田文雄小勝1票。最終投票時，岸田文雄一如外界所料，因議員票比重拉高，成功擊敗河野太郎。

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責任編輯：吳漢培