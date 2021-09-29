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北韓認試射新高超音速導彈 形容具重大戰略意義

環球社會熱點 12:07 2021/09/29

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北韓9月三度試射導彈，南韓軍方周二（28日）表示，北韓向其東部海域發射一枚不明飛行物。北韓官媒其後證實，軍方成功試射新型高超音速導彈，強調新型導彈對於加強國家自衛能力具重大戰略意義。

北韓再試射彈道導彈 月內第三次（第二版） 【下一頁】

朝中社確認，北韓周二在慈江道龍林郡一帶成功試射名為「火星－8」的新型高超音速導彈，表示該新型導彈是北韓實現5年軍事發展計劃之中，最重要的5種新型戰略武器之一。朝中社續指，新型高超音速導彈對加強北韓自衛能力具有重大戰略意義。

此外，北韓指新型高超音速導彈首次採用安瓿化導彈燃料及發動機，以增加導彈的導航控制及穩定性，並在測試中取得成果。

北韓確認測試新鐵路導彈系統 旨在打撃威脅力量 【下一頁】

外媒指，高超音速導彈較普通導彈更快更靈活，使導彈防禦系統更加難以攔截。安瓿化導彈燃料很大機會是一種液體燃料，與試射前需要注滿燃料的常規導彈相比，能減少發射所需的準備時間，提升導彈部署發射速度，具備使用固體燃料的導彈一樣的發射速度。

而北韓稱新型導彈為「戰略武器」，意味著導彈很大機會具有核能力。

責任編輯：郭麗明

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