【大行報告】花旗全線降濠賭股目標價　博彩法修訂非懲罰措施、長線風險回報吸引（附名單）

▲ 花旗稱，近日濠賭股的股價調整幅度屬反應過度

澳門政府擬修訂博彩法例，花旗認為，修訂博彩法是合理亦非懲罰措施，但基於博彩業對澳門的重要性，而行業穩定性也是澳門政府的首選，因此仍有信心六大牌主長遠可以繼續營運並賺取豐厚利潤。花旗稱，近日濠賭股的股價調整幅度屬反應過度，但按照最新發展形勢，降低2021至2022年博彩收益預測，並調低濠賭股目標價14%至50%。以花旗最新目標價來看，濠賭股潛在升幅仍有16%至65%，對長線投資者來說，風險回報仍然吸引。

濠賭股最新目標價

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花旗指，目前博彩法公眾諮詢文件仍缺乏詳情，相信市場對於增派股息需要政府批准、建議限制賭牌數量等新規存在憂慮，預期澳門政府於11月或12月會完成修訂初稿，屆時會更清晰，有助消除股價陰霾。

因應博彩企業現金流有可能攤薄、牌照費用對估值有潛在影響、未來股息率下降，再加上博彩收益預測下調，花旗調低濠賭股目標價，預期行業EBITDA要到2023年才回復至疫情前水平。

花旗稱，港澳通關時間料押後，預期博彩收益要到明年5月才會有顯著反彈，屆時個人遊也會逐步恢復，帶動下半年賭收逐步復甦，因此調低今年賭收預測24%至909億澳門元，相當於2019年31%水平，並降低明年賭低預測三成至1680億澳門元，相當於2019年57%水平。