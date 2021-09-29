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【房住不炒】房地產業調整難免出現陣痛 官媒：調控主基調不變

股樓投資 12:54 2021/09/29

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內地評論文章於周三（29日）稱，不能因為個別房企和個別城市房地產市場出現一些新情況，就輕言放鬆調控；「房住不炒」，「穩地價、穩房價、穩預期」的政策主基調不應改變。

中國房價整體漲幅延續回落態勢，表明一段時間以來房地產長效機制建設取得積極成效，房地產市場過熱的態勢得到抑制。從局部看，個別企業債務危機和個別城市出現土地流拍、房價下行城市個數增多等，目前尚屬個別的情況。因此，既應高度重視，避免風險擴大化，更應該理性看待並從中吸取教訓。

【恒大危機】恒大甩賣盛京銀行持股 套現近百億還債，請按【見下頁

該文章稱，「三綫四檔房地產企業融資管理規則是衡量企業金融風險的具體指標，當前三條紅綫均踩的高風險紅檔企業是少數，處於綠檔不踩綫的企業仍是大多數。」
 

【延伸閱讀】大行點睇：國泰君安指新能源發電有3條投資主綫 推薦10大股份，請按【見下頁

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個別房企出現的經營困難對於整個行業發展的影響還需要觀察。土地市場的降溫與土拍規則的變化相關，更多城市要求「競品質」，對企業的要求提高，同時疊加企業資金壓力增加、利潤預期降低等因素，導致房企對拿地的觀望情緒上升，土拍規則的優化有助於穩定土地市場和穩地價。

【美股焦點】三大指數齊跌 大型科技股受壓，請按【見下頁

文章提及，行業調整期出現短期陣痛在所難免，這有利於其長遠可持續發展。房地產行業正告別過去大規模擴張的階段，走在回歸理性和穩健發展的道路上，住房也從過於強調其投資屬性向居住屬性轉變。

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記者：林衛

經濟 中國 行業

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