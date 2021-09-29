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【恒大危機】恒大甩賣盛京銀行持股 套現近百億還債

股樓投資 12:30 2021/09/29

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陷入財困的中國恒大（03333）賣資產還債，並由國企接盤。恒大發出通告指，向沈陽盛京金控投資集團出售盛京銀行（02066）17.5億股的非流通內資股，佔盛京銀行已發行股份的19.93%；對價為每股5.7元（人民幣，下同），合計99.93億元。受消息刺激，恒大中午收報2.94元，急升超過一成。

【恒大危機】傳中央爭取多間國企 接手恒大資產 潤地萬科及另一間內房上榜，請按【見下頁

公告表示，恒大流動性問題對盛京銀行造成巨大負面影響，引入國企受讓方作為大股東，有助穩定盛京銀行的經營，同時有助於公司仍持有的盛京銀行14.57%股權的增值保值。出售事項的交割需要得到盛京銀行的配合，盛京銀行要求，出售事項全部所得款項需用作償還本集團對盛京銀行的相關債務。

【延伸閱讀】恒大危機：一文看盡 43隻本港內房股「三道紅線」達標情況，請按【見下頁

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上述股份轉讓完成後，盛京金控將持有盛京銀行18.29億股的內資股股份，佔本行已發行總股份的20.79%，成為第一大股東。瀋陽市國有股份合計佔已發行總股份的比例為29.54%；恒大南昌持有盛京銀行約12.82億股內資股股份，佔本行已發行總股份的14.57%。

【同場加映】iM會客室：內房科技發力 恒指玩轉勢？

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記者：林衛

港股 中國恒大（03333） 盛京銀行（02066） 中國

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