【新加坡疫情】確診數首破2000 感染群組再增加

新加坡新冠肺炎疫情未見好轉，當地單日確診人數屢創新高。新加坡衛生部宣布，周二（28日）再多2,236人確診，另有5名長者染疫離世。新加坡當局表示，新增長者中心感染群組已累計有11宗確診個案。

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新加坡衛生部（MOH）表示，截至周二，當地新增2,236宗確診個案，較周一（27日）多589宗，新加坡累計確診突破9萬宗。周二新增個案中，2,226宗為本土個案，其中1,711宗屬社區傳播，483名患者為60歲以上長者，另有10宗輸入個案。

周二再有5名長者染疫離世，包括4名年齡分別為69歲、73歲、74歲及79歲男子，和1名77歲女子。新加坡當局透露，其中2名死者未有接種新冠疫苗，其中1人未完成接種，剩餘2人完成接種，全數皆有過往病史，但當局未有透露詳情。

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MOH表示，新增萬佛林日間長者歡樂中心（Man Fatt Lam Elderly Joy Day Centre）感染群組，當局監察感染群組增至11個。新增群組目前累計錄得11宗確診個案，中心自上周六（25日）起已經關閉。員工和顧客之間存在傳播鏈，除1名工作人員外，群組剩餘患者都是顧客。

MOH指，現時有1,325名確診患者需入院接受治療，大部分情況良好。有209人需使用氧氣瓶，30人情況危殆，重症患者中有201人為60歲或以上長者。過去28日數據顯示，98%本土個案患者為無症狀或症狀輕微。

責任編輯：李俊儀