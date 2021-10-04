【C.E.O.財策精英】宏利財富管理經理陳藹瑩　從心出發　享受自主快樂的事業路

在旅遊業蓬勃發展的時期，酒店業是不少人趨之若鶩的行業。宏利財富管理經理陳藹瑩（Sarah）之前在酒店業服務18年，有感隨着數碼科技趨勢及疫情的影響，酒店業的營運面臨前所未有的改變，令她減少了與客戶溝通的機會和進一步發揮的空間，故毅然離開「舒適圈」另覓新發展。本着以人為本、以客為先的信念，她決心投身理財策劃行業。在全新的事業路上，Sarah展示出強勁的適應力，入職首年已取得業界精英指標百萬圓桌會（MDRT，Million Dollar Round Table）會員榮譽，今年更再下一成，率先於8月份達致三倍MDRT業績要求的百萬圓桌會超級會員資格（COT, Court of the Table），親手寫下更豐盛的事業篇章。

選擇工作崇尚以人為本

Sarah投身酒店業18年，從櫃檯服務員拾級而上，離開前已晉升至銷售總監。「近年互聯網的發展促使酒店營運模式改變，旅客可透過網站格價及訂房，銷售過程自助化，銷售團隊的重要性日低。我原先工作的酒店，曾推介我轉職收益管理部，退居幕後監督訂房的業績目標，但我始終喜歡與客戶互相交流的前綫工作，因此萌生了轉行的想法。」

因緣際會下，Sarah察覺到人們對保險有很大需求，有朋友更主動尋求她的意見。她的「師傅」宏利分組經理王俊傑（Jeremy）是多年朋友，其工作模式和生涯規劃理念給她不少啟發，促使她決定長遠要為自己的退休生活作準備，亦萌生成為財策顧問的想法。在Jeremy的分析及鼓勵下，Sarah下定決心，並於3個月內完成所有必須的考試和培訓，於2020年2月透過「宏利C.E.O.計劃」正式加入宏利。

堅持快樂工作的理念

從事財策顧問工作，一般人總認為要把握每次與朋友見面的機會去推銷，但對於Sarah而言，一切順其自然，不為銷售而銷售更為重要，即使她的客戶群主要來自朋友圈，但她也甚少刻意推銷。「我認為財策服務需要以人為本，因此每名顧問有自己的一套做法也不為奇，而我的確以關係網絡（Warm Market）為主，大部份業績也來自朋友或他們的轉介，只有一個客戶是我之前不認識的。因為我很喜歡認識新朋友，通過大家不同的故事去擴闊自己的眼界，同時通過我的分享令大家對人生規劃有一點概念，當他們對我加深了解，知道我不會主動推銷，他們感到放心自在，有興趣時便會找我洽談。」

認識Sarah多年的Jeremy，形容Sarah性格開朗、活力十足，相處時總是笑聲不斷，工作時又理念很清晰，對待客戶的責任感十足，所以客戶均對Sarah充滿信心。加上Sarah擁有近廿載酒店業待客的經驗，如何體貼客戶需要、維繫客戶關係等課題對她而言可謂駕輕就熟。Sarah補充：「每個人也有各自的個性，像我喜歡廣交朋友和品酒，喜歡我的客戶群也會有接近的興趣和愛好，而當客戶認識到真實的你，亦自然更能建立起堅實的互信關係。所以任何人也可以勝任這份工作，最重要是找到屬於自己的定位及方向。」

▲ Jeremy（左）認為Sarah近廿載在酒店業待客的經驗，令她處理客戶關係十分得心應手。

只求時刻盡本分 視獎項為錦上添花

Sarah祟尚自由，不刻意追求業績，在芸芸理財顧問中別樹一格，她不諱言：「我沒有為自己訂下很明確的目標，如什麼時候完成MDRT資格等，因為我不喜歡競爭，不喜歡『追數』，唯一的宗旨就是『舒服』，希望能依自己的步伐去發展，無壓力地工作，但舒服不代表不努力，我對待每位客戶仍是全心全意的，我相信當我能自在地工作，才能把最好的服務帶給客戶，能否得到甚麼榮譽只是錦上添花。」

談到建立團隊，Sarah亦是隨遇而安的態度，她說：「每個人有不同背景、不同的長短、不同的價值觀、我的成功方程式未必能應用於他人身上，如我招攬了對方，我一定會為對方的發展盡責，所以建立團隊對我來說是十分大的責任，暫時隨遇而安，當有人主動來找我，我會告訴對方行業的實際情況，由對方自行決定，希望大家都能真心享受在理財策劃行業打拼的每分每刻。」

▲ 堅持隨心而為的Sarah，於財策行業首兩年的發展可謂如魚得水，已先後兩次達成MDRT資格。

（特約）