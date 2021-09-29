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美軍將領辯護與中方通話 強調經美國國防部協調

環球政治 10:51 2021/09/29

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美國參謀長聯席會議主席米利早前被指曾兩度與中國通話，確保不會與華方發生軍事衝突。米利周二出席國會聽證會時，再次為密電中方作出辯護，強調事後有向上級匯報通電，重申通話有經國防部協調。

新書揭美軍憂特朗普亂來 兩次密電中方保證不會開戰 【下一頁】

米利（Mark Milley）就美軍撤離阿富汗的行動出席眾議院聽證會，開始前他被與會議員要求，就兩度向中國軍方通電作出解釋。米利表示，與中國官員通電一事不但合理，而且時任總統特朗普（Donald Trump）政府高層人員亦知情。

米利指出，有向時任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）﹑白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）匯報通話及時任代理防長米勒（Chris Miller）匯報通話。米利強調，當日與中方通電沒有其他意圖，只是完成應做的職責。

阿富汗民眾示威 促美國交還外匯儲備 【下一頁】

另外，米利亦表明，通話經由國防部及其他時任政府高層協調，通話當下亦有其他五角大樓的高層人士旁聽。米利再次強調，有情報指中方憂慮被攻擊，通話希望能夠緩解對方擔憂，傳達美國不會攻擊的訊息。

米利同時向聽證會提交中美通話時間表的備忘錄，美媒聲稱當中有兩次未公開﹑分別於2019年12月及2020年4月時，米利與中央軍委聯合參謀部參謀長李作成的通電紀錄。

《華盛頓郵報》記者伍德沃德（Bob Woodward）及科斯塔（Robert Costa）合著而成的新書《Peril》，當中爆出米利於去年底及今年初，兩度與李作成通電，保證不會對華發動攻勢。

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責任編輯：吳漢培

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