【華置停牌】華置急升33%後停牌待公布收購及合併事項　「大劉」劉鑾雄夫婦重手沽恒大損手多少？

▲ 【華置停牌】華人置業急升33%後停牌 「大劉」劉鑾雄夫婦近期重手沽恒大

華人置業 （00127） 今早高開3%，期後急抽升33%，於上午9時48分宣布停牌。華置停牌後公布，停牌待刊發有關於公司的內幕消息，涉及《香港公司收購及合併守則》內容。華置停牌前報2.9元，成交845萬元。華置主要股東劉鑾雄、「甘比」陳凱韻近期大手沽出債務危機惡化的中國恒大 （03333） ，華置減持前是恒大第二大股東。劉氏夫婦聯同華置持續減持恒大後，持股量已降至低於5%，日後減持毋須公開申報。

劉鑾雄、妻子陳凱韻以及旗下華人置業，最新披露分別於9月20、24和27日大手蝕沽恒大股份。以陳凱韻於恒大的最新持股量，對比上一次9月10日申報的持股量計算，減持約4.35億股，顧及期內恒大最低收市價2.27元，劉氏夫婦相當於至少套現逾9.87億元。

惠譽再降恒大系信貸評級、距違約級別只差一級 清盤後剩餘價值為零，可見【下一頁】

劉氏夫婦、華置近4年恒大交易 虧損或以百億計

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劉鑾雄夫婦從2017年起多次披露增持或減持恒大股權，但僅在跨越整數百分比時，按強制申報要求而披露，外界對實際入股和套現金額，未能全面掌握。

若以劉鑾雄夫婦每次申報日期的平均交易價，粗糙估算該輪增持、減持恒大股價，劉鑾雄在2017年首次達到5%申報要求後，以約一年時間，累計斥資142億元增持恒大，交易股價介乎15.6至31元，持股百分比由5%升至9%。

劉鑾雄夫婦於2019、20年都未再申報買賣恒大，據恒大年報，二人於2020年底持股維持在11.7億股或約9%。

從劉鑾雄夫婦今年8月底再次披露，不足一個月間，權益由9%降至不足5%，粗糙估算僅套現16億元。換言之，劉氏夫婦、華置4年所增持的恒大股份，帶來逾100億元虧損。

圖看市場對恒大危機的看法

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記者：麥德銘

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