  • 29°C
香港時間 : 2021929日 (三) 10:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房股】官媒：不能輕言放鬆房地產調控　到痛下決心的時刻

股市 09:37 2021/09/29

分享：

【內房股】官媒：不能輕言放鬆房地產調控　到痛下決心的時刻

中國恒大 （03333） 債務問題引發行業恐慌，中國官媒《經濟日報》刊文指，不能因為個別房企和個別城市房地產市場出現一些新情況，就輕言放鬆調控。房地產行業從舊有模式走到今天，已經到了痛下決心改變的時刻。如果再以高槓桿、高負債推進其發展，發生系統性金融風險的可能性就會越來越大。 「房住不炒」、「穩地價、穩房價、穩預期」的政策主基調不應也不會改變。

恒大向國企出售盛京銀行兩成非流通內資股，看【下一一頁】

《經濟日報》指，從大局看，當前房地產市場整體運行仍保持平穩，房地產行業的基本面並沒有發生明顯改變。從局部看，個別企業債務危機和個別城市出現土地流拍、房價下行城市個數增多等，目前尚屬個別的情況。因此，既應高度重視，避免風險擴大化，更應該理性看待並從中吸取教訓。 「三線四檔」房地產企業融資管理規則是衡量企業金融風險的具體指標，當前「三條紅線」均踩的高風險「紅檔」企業是少數，處於「綠檔」不踩線的企業仍是大多數。個別房企出現的經營困難對於整個行業發展的影響還需要觀察。

文章又指，個別房企和個別城市出現了新情況新問題，不應該成為放鬆調控的理由。每當市場出現下行趨勢，總會有「放鬆調控」、「救市」的聲音出現，最近也不例外。當前，不能因為個別房企和個別城市出現一些新情況，就輕言放鬆調控，不能重回將房地產作為短期刺激經濟手段的老路上去。

文章又指，行業調整期出現短期陣痛在所難免，這有利於其長遠可持續發展。化解經營過程中的金融風險，將槓桿率和負債水平保持在合理區間，不僅是眼下的首要任務，更應成為房企的長期堅持。結束過去高增長階段，房企利潤率趨於平緩，對企業運營能力有更高要求，管理紅利的時代已經到來。而房地產行業仍有不小的發展空間，市場無需過於悲觀。

相關文章：【內房股】官媒：房企若不變高槓桿高負債模式　或更多走向危機

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

編輯：袁諾曦

傳統經濟股 港股 金融 經濟

上一篇文章

【恒大3333】恒大向國企出售盛京銀行兩成非流通內資股　套現百億人幣還債　恒大升一成

下一篇文章

【恒大3333】傳中央要求國資背景企業接手恒大資產　潤地、萬科、中國金茂有份
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【阿里騰訊破冰】阿里巴巴全日彈6%、確認旗下App接入微信支付　里昂：開放平台有利阿里
【阿里騰訊破冰】阿里巴巴全日彈6%、確認旗下App接入微信支付　里昂：開放平台有利阿里
【恒指夜期+ADR】騰訊美團ADR回吐　夜期收市跌209點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊美團ADR回吐　夜期收市跌209點（不斷更新）
【高息股攻略】中行8.7厘息挑戰紀錄　股價跌唔落？
【高息股攻略】中行8.7厘息挑戰紀錄　股價跌唔落？
【美股收市】憂收水 債息飆 道指瀉569點 納指挫逾2.8%
【美股收市】憂收水 債息飆 道指瀉569點 納指挫逾2.8%
【開市9點半】恒大周三再有債息到期繳付　恒地李家傑斥4億元入股一隻內房股
【開市9點半】恒大周三再有債息到期繳付　恒地李家傑斥4億元入股一隻內房股
【高息股攻略】中移動7.2厘息罕見　估值跌至近年低位
【高息股攻略】中移動7.2厘息罕見　估值跌至近年低位