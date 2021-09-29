▲ 【內房股】官媒：不能輕言放鬆房地產調控 到痛下決心的時刻

中國恒大 （03333） 債務問題引發行業恐慌，中國官媒《經濟日報》刊文指，不能因為個別房企和個別城市房地產市場出現一些新情況，就輕言放鬆調控。房地產行業從舊有模式走到今天，已經到了痛下決心改變的時刻。如果再以高槓桿、高負債推進其發展，發生系統性金融風險的可能性就會越來越大。 「房住不炒」、「穩地價、穩房價、穩預期」的政策主基調不應也不會改變。

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《經濟日報》指，從大局看，當前房地產市場整體運行仍保持平穩，房地產行業的基本面並沒有發生明顯改變。從局部看，個別企業債務危機和個別城市出現土地流拍、房價下行城市個數增多等，目前尚屬個別的情況。因此，既應高度重視，避免風險擴大化，更應該理性看待並從中吸取教訓。 「三線四檔」房地產企業融資管理規則是衡量企業金融風險的具體指標，當前「三條紅線」均踩的高風險「紅檔」企業是少數，處於「綠檔」不踩線的企業仍是大多數。個別房企出現的經營困難對於整個行業發展的影響還需要觀察。

文章又指，個別房企和個別城市出現了新情況新問題，不應該成為放鬆調控的理由。每當市場出現下行趨勢，總會有「放鬆調控」、「救市」的聲音出現，最近也不例外。當前，不能因為個別房企和個別城市出現一些新情況，就輕言放鬆調控，不能重回將房地產作為短期刺激經濟手段的老路上去。

文章又指，行業調整期出現短期陣痛在所難免，這有利於其長遠可持續發展。化解經營過程中的金融風險，將槓桿率和負債水平保持在合理區間，不僅是眼下的首要任務，更應成為房企的長期堅持。結束過去高增長階段，房企利潤率趨於平緩，對企業運營能力有更高要求，管理紅利的時代已經到來。而房地產行業仍有不小的發展空間，市場無需過於悲觀。

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編輯：袁諾曦