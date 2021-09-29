【恒大3333】瀋陽國企100億收購恒大盛京銀行持股　恒大全日大升15%、恒大汽車颷44%

▲ 恒大向國企出售盛京銀行兩成非流通內資股

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中國恒大 （03333） 出售資產終取得進展，恒大於開市前公告，全資子公司向國企瀋陽盛京金控投資集團出售盛京銀行 （02066） 17.5億非流通內資股，佔盛京銀行已發行股份的19.93%，作價每股5.7元人民幣，合計99.9億元人民幣。

中國恒大全日大升15%，收報3.07元，成交5億元。同系恒大汽車 （00708） 更升44%，收報3.35元，以全日最高位收市，成交9億元；恒大物業 （06666） 升9%，收報5元，成交3億元。

獲國企出手入股的盛京銀行 （02066） 全日只有7萬元成交，乾升1.4%，報7.1元。

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恒大指出，公司流動性問題對盛京銀行造成巨大負面影響，引入國企受讓方作為大股東，有助穩定盛京銀行的經營，同時有助於公司仍持有的盛京銀行14.57%股權的增值保值。另外，盛京銀行要求，出售事項全部所得款項需用作償還恒大對盛京銀行的相關債務。

根據彭博數據顯示，恒大今日（29日）再有債券利息到期，公司需於今日支付一隻2024年到期美元債的4,520萬美元利息。根據該債券的條款，在正式宣布違約前，有30天的寬限期。

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