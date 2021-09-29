【ET財經早點1分鐘】美債息續升納指急跌3% 恒指夜期跟跌騰訊ADR再挫

美國債息高見1.56厘，升勢過急壓抑納指再跌近3%，道指亦跌569點。

聯儲局主席鮑威爾表示，聯儲局幾乎滿足了開始縮減量化寬鬆的條件。相比之下，加息的要求顯然更高，但實現充分就業方面還有很長的路要走，並指出通脹壓力表明供需關係失調，但仍預計通脹將有所回落會隨時間推移而消退。

*逢交易日的早上9時《ET開市直擊》為你分析市況做好開市前準備戰*【按此】

夜期跌185點 騰訊ADR低港逾10元

恒指夜期跌185點，美團 （03790） 及騰訊 （00700） ADR股價回吐，騰訊ADR低港收市價超過10元，失守460元關口。

碧桂園服務33億 收購彩生活服務核心資產

藍籌股碧桂園服務宣布，收購彩生活服務核心資產——鄰里樂控股100%股權，作價不高於33億元人民幣，將以碧桂園物業香港的自有資金、股權融資、貸款等方式進行支付。

完成收購後，相關公司的業績、資產及負債將會併入碧桂園服務的賬目內。

滙豐清倉恒大債券 貝萊德加碼買入

基金投資恒大債券方面，根據晨星報告。滙豐環球投資基金已於9月初完全清倉恒大債券，不過貝萊德於9月中仍繼續增持。

團隊認為，由於恒大被國企收購的可能性相當大，該批債券的回收價值或會超過目前約30美元的價格。