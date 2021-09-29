【港股市況】恒指跌不足百點　中港地產股、內銀撐市、恒大系升幅擴大、中石油回吐半成（不斷更新）

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美股下跌，憂慮聯儲局即將收水，市場避險意欲增。美滙突破93.75，為去年11月以來最高。美國10年期國債孳息進一步升至1.56厘，引發重磅科網股被沽售。港股方面，期指今日結算，科技股延續外圍跌勢，拖低大市。

圖看焦點股份

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【13：19】電力股午後跌幅擴大，中國電力 （02380） 現跌4.5%、潤電 （00836） 、龍源電力 （00916） 齊跌近2%中廣核電力 （01816） 現跌2.5%。不過，本港的中華電力 （00002） 及港燈 （02638） 齊升逾1%。

【13：09】大市午後跌幅進一步收窄，恒指現跌不足百點，中港地產股以及內銀繼續撑市，九倉置業 （01997） 現升2.8%﹐最新報38.8元；新地 （00016） 現升1.8%，最新報96.7元；恒地 （00012） 現升1.4%，最新報29.6元。

【12：05】恒指半日收報24390點，跌111點或0.45%；科指跌2.2%，午收6094點跑輸大市。大市半日成交651億元。恒大危機逐漸消息，內房股逆市上升，潤地 （01109） 、碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 逆市升1.6%至2.2%。內銀股亦反彈，建行 （00939） 升逾2%、招行 （03968） 亦升1.9%。

科技股捱沽，美團半日跌3.4%，午收243.2元；騰訊 （00700） 跌2.7%，午收457元；阿里巴巴 （09988） 半日跌2.5%，午收147.1元。另外，中石油 （00857） 午收3.72元，半日跌5.3%，為表現最差藍籌。

【12：00】恒指中午跌110點報24389點。

【11：54】航運股勢弱，中遠海控 （01919） 現跌半成，最新報11.42元；東方海外 （00316） 現跌7.5%，最新報131.6元；中遠海發 （02866） 現跌4.5%，最新報1.49元。

【11：49】美債息上升利銀行股，滙豐 （00005） 逆市升逾1%，最新報41.4元；恒升 （00011） 亦升1.5%，最新報134.3元。

【11：37】油股回吐，中石油 （00857） 跌逾半成，最新報3.72元；中石化 （00386） 現跌2.8%，最新報3.82元；中海油 （00883） 現跌1.9%，最新報8.8元。

【10：55】內房領漲下，大市跌幅收窄，潤地 （01109） 現升3.4%、碧桂園 （02007） 現升1.6%、龍湖 （00960） 現升1.8%、中國海外 （00688） 現升1.9%。恒指現跌約150點，最新報24348點。

【10：45】粵海制革 （01058） 控股權易，該股逆市升12.5%，最新報0.315元。粵海制革宣布，大股東香港粵海向南粵出售2.8億股公司股份，佔股本52%，總轉讓價格為8899.48萬元，相當於每股約0.3181元。緊接交割後，香港粤海持有粤海保留股份，約佔公司已發行普通股總數的19.34%。

由於香港粤海及南粤均為國有企業，股份轉讓協議是在國有資產轉讓的框架內進行的，並構成中國國有資產的內部重組。

【10：43】歡喜傳媒 （01003） 逆市升5%，最新報1.45元。該公司宣布與中國移動旗下全資附屬公司咪咕文化簽署合作協議，將在多方面展開合作，包括多部聯合投資的影片。

【10：41】近期強勢的電力股回吐，中國電力 （02380） 、潤電 （00836） 、龍源電力 （00916） 齊跌近2%。

【10：38】恒大系升幅擴大，恒大 （03333） 現升13.5%，最新報3.03元；恒大物業 （06666） 現升8.5%，最新報4.98元；恒大汽車 （00708） 升一成，最新報2.56元。

【10：22】鞍鋼 （00347） 盈喜，但股價照跌，最新報4.77元，跌3%。該公司公布，首9個月淨利潤約75億元（人民幣，下同），按年升4.7倍，基本每股收益約0.797元。單計第三季，即7月1日至9月30日期間，淨利潤為23.2億元，按年增長1.8倍，每股收益約0.246元。

【10：11】碧桂園服務 （06098） 購物管公司，現升1.2%，最新報56.9元。以現價計，該股暫連升2日，累計升幅8.5%。

碧桂園服務公布，間接全資附屬碧桂園物業香港以最高33億人民幣收購彩生活 （01778） 所持從事內地物業管理業務的鄰里樂控股全部股權。彩生活今早停牌。

【物管股】碧桂園服務收購彩生活服務旗下核心資產

【09：55】華人置業 （00127） 中途停牌，停牌前大漲33%報2.9元。

【09：40】美債息急升，拖累美股科技股昨夜急跌，本港科技股今早延續跌勢，騰訊 （00700） 現跌2.9%，最新報456.4元；阿里巴巴 （09988） 現跌2.5%，最新報147.1元；美團 （03690） 現跌3.5%，最新報243元；快手 （01024） 現2.7%，最新報83.7元。嗶哩嗶哩 （09626） 跌近9%，最新報516.5元。

恒生科指現跌2.5%，最新報6077點。

【09：27】生物製藥公司創勝集團 （06628） 及東莞農商銀行 （09889） 今日掛牌，創勝集團低開18.8%報13元；東莞農商銀行高開1%報8元。

【新股IPO】兩新股暗盤均潛水 創勝集團跌最多兩成、一手帳面蝕1420元 東莞農商銀行跌5%

【09：20】恒指今早低開224點報24277點，恒大 （03333） 今早高開7%，最新報2.86元，恒大汽車 （00708） 高開3.4%，最新報2.4元。

【09：10】台股早段下跌，加權指數跌約1.5%。

【08：57】花樣年 （01777） 及彩生活 （01778） 今早停牌，涉非常重大出售交易。

【08：20】日韓股市早段下跌，日經平均指數開市初段跌2%，失守3萬點；韓股跌1%。

【08：10】恒大向國企出售盛京銀行兩成非流通內資股 套現百億人幣還債

【恒大3333】傳中央要求國資背景企業接手恒大資產 潤地、萬科、中國金茂都有份

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【07：20】國際油價結束連續5個交易日的升勢，但倫敦布蘭特期油一度升穿每桶80美元，創近3年來新高。

布蘭特期油高見每桶80.75美元，收市報79.09美元，跌44美仙或0.6%。紐約期油高見每桶76.67美元，創7月以來最高，收市報75.29美元，跌16美仙或0.2%。

【07：15】港股ADR全線下跌，騰訊 （00700） ADR收報459.25元， 較本港收市價跌2.2%； 滙豐 （00005） ADR折合港元計， 收報40.41元， 較本港收市跌1.1%。

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【07：00】美股收市全線下跌，美國參議院未通過短期撥款與豁免國債上限的議案，市場憂慮聯邦政府停擺，加上預期聯儲局即將減買債，市場避險意欲增。美滙突破93.75，為去年11月以來最高。美國10年期國債孳息進一步升至1.56厘， 再創3個月新高，引發重磅科網股被沽售。

道指結束連續四日升勢； 收報34299點， 跌569點或1.63%；納指連跌第三日； 收報14546點， 跌423點或跌2.83%， 是3月以來最差單日表現。標準普爾500指數連跌第二日； 收報4352點， 跌90點或2.04%， 是5月以來最差單日表現。

微軟（美：MSFT）、 蘋果公司（美：AAPL）、 亞馬遜（美：AMZN）及Google母公司Alphabet（美：GOOGL） 股價跌幅介乎2.4%至3.7%。

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責任編輯：吳敏芳