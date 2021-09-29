【港股市況】外圍急跌科技股挫 美滙上升港股增壓、恒指黑期早段下跌

美股下跌，憂慮聯儲局即將收水，市場避險意欲增。美滙突破93.75，為去年11月以來最高。美國10年期國債孳息進一步升至1.56厘，引發重磅科網股被沽售。港股方面，期指今日結算，恒指黑期今早跌逾200點或近0.9%。

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【07：20】國際油價結束連續5個交易日的升勢，但倫敦布蘭特期油一度升穿每桶80美元，創近3年來新高。

布蘭特期油高見每桶80.75美元，收市報79.09美元，跌44美仙或0.6%。紐約期油高見每桶76.67美元，創7月以來最高，收市報75.29美元，跌16美仙或0.2%。

【07：15】港股ADR全線下跌，騰訊 （00700） ADR收報459.25元， 較本港收市價跌2.2%； 滙豐 （00005） ADR折合港元計， 收報40.41元， 較本港收市跌1.1%。

【07：00】美股收市全線下跌，美國參議院未通過短期撥款與豁免國債上限的議案，市場憂慮聯邦政府停擺，加上預期聯儲局即將減買債，市場避險意欲增。美滙突破93.75，為去年11月以來最高。美國10年期國債孳息進一步升至1.56厘， 再創3個月新高，引發重磅科網股被沽售。

道指結束連續四日升勢； 收報34299點， 跌569點或1.63%；納指連跌第三日； 收報14546點， 跌423點或跌2.83%， 是3月以來最差單日表現。標準普爾500指數連跌第二日； 收報4352點， 跌90點或2.04%， 是5月以來最差單日表現。

微軟（美：MSFT）、 蘋果公司（美：AAPL）、 亞馬遜（美：AMZN）及Google母公司Alphabet（美：GOOGL） 股價跌幅介乎2.4%至3.7%。

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責任編輯：吳敏芳