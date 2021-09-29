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【ET開市直擊】期結日港股注意 10月會否迎來股災？（歡迎留言問股）

股市 05:30 2021/09/29

分享：

港股今早期指、結算，雖然上日反彈，但隔晚外圍股市疲弱，或影響港股今日走勢。後市點睇？盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）今早9時於《ET開市直擊》為你分析。

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

重溫上日《ET開市直擊》-航運股仲有冇運行【按此】

【ET開市直擊】期結日港股注意 10月會否迎來股災？（歡迎留言問股）

欄名 : ET開市直擊

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