【ET開市直擊】期結日港股注意 10月會否迎來股災？（歡迎留言問股） 股市 05:30 2021/09/29 分享： 港股今早期指、結算，雖然上日反彈，但隔晚外圍股市疲弱，或影響港股今日走勢。後市點睇？盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）今早9時於《ET開市直擊》為你分析。 有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。 重溫上日《ET開市直擊》-航運股仲有冇運行【按此】 ▲ 【ET開市直擊】期結日港股注意 10月會否迎來股災？（歡迎留言問股） 欄名 : ET開市直擊 最新專欄文章 更多 【ET開市直擊】今周嘉賓預告 做好開市準備 （9月27日-9月30日） 2021/09/28 【ET開市直擊】今周嘉賓預告 做好開市準備 （9月27日-9月30日） 【ET開市直擊】航運股突轉風向急翻船 哪些強勢板塊要留神？（附Time code） 2021/09/28 【ET開市直擊】航運股突轉風向急翻船 哪些強勢板塊要留神？（附Time code） 【ET開市直擊】港股唞一唞 美股短綫玩幾手（附Time code） 2021/09/27 【ET開市直擊】港股唞一唞 美股短綫玩幾手（附Time code） 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備 （9月20日-9月24日） 2021/09/24 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備 （9月20日-9月24日） 【ET開市直擊】儲局加息路綫圖漸明確 內地政策陰霾仍要留神（附Time code） 2021/09/24 【ET開市直擊】儲局加息路綫圖漸明確 內地政策陰霾仍要留神（附Time code） 股票 航運股 港股