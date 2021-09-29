【Fintech】Fintech對日常生活有何影響？　聚會食飯投資也離不開

甚麼是 Fintech? 問十個人，有十個不同的答案。最直接的，可能是把很多錢銀上的在手機上處理吧。換句話說，Fintech意味著透過科技來改善及加強金融活動。 最初，「金融科技」一詞用於描述專門為銀行或貿易公司的後端系統提供的技術；近年來，這個定義發生了巨大變化。金融科技現在以消費者為中心，並擴大到不同領域的應用層面，例如：零售銀行、保險、投資管理等。



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食飯夾錢快 不怕無朋友

然而，「金融科技」為我們的帶來的便利多不勝數。舉個簡單的例子：一大班朋友去吃飯，「挾錢埋單」是煩惱的事情。十個八個人的飯局，找贖記賬一大堆現金傳來傳去，沒有現金的就左顧右盼附近有沒有提款機，不少最後還是要「有拖冇欠」。相信有不少人因幫忙結賬而年中損失不少，甚至朋友反目。

相信大家都有乘計程車的經驗。叫計程車前，總要看看錢包，有現金才可以上車。身上有錢但只得五百一千元「大紙」的「有錢人」，也是不受歡迎的。不少計程車司機見到五百「大牛」會面露不悅之色，「金牛」就更加是「生人勿近」。經常要乘計程車的，常要準備一百元和廿元紙幣，雖然有計程車是可以用「八達通」付款，但只是少數，況且車外沒有記認，對身上沒有現金的作用不大。



不再到銀行排長龍

另外，每次親身到銀行處理事宜時，總是讓人感到為難。當您到達銀行櫃檯時，總是有十幾個人在櫃檯前排隊以完成一些例行工作，例如簡單的存款取款、查詢或結算商店租金和工資。有時候，不論是貸款、存款還是取款等，當中會涉及的大量文書工作，過程繁複，需時頗久。慶幸的是，不少行業在金融科技的幫助下，不斷創新。

在今年 6 月 8 日，香港金融管理局公佈了「金融科技 2025」計劃，旨在進一步加深本港的金融科技發展。計劃的五個重點領域包括全面推展銀行數碼化、加深央行數碼貨幣研究、創建下一代數據基礎設施、擴展金融科技人才庫，以及善用資源政策支持發展。

創造多邊的生態環境

新政策的出現讓人鼓舞。從生活上的例子中也看到，Fintech 的出現，並非單單是要為金融行業提供更多的銷售渠道(route to market)， 而更重要的是加強效率（improve efficiency) 的考慮。但更大的課題，是要如何建立一個多邊的生態環境 (multi-player ecosystem)，創造一個公開公平的環境，被免用概有制度限制客戶的選擇（proprietary lock-in), 加速真正的金融技術創新。