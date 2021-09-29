【開市9點半】大摩降恒指目標價料限電拖低增長　傳中央要求國企接手恒大資產

（1）內地限電影響擴至居民，大摩表示，短線對中資股持審慎態度，今年企業盈利增長跌至「最悲觀情景預測」的可能性增加，密切關注限電引發的連鎖效應，調低恒指、國指等目標價。其中，恒指明年6月目標價由26900點，下調至24400點。

【大行報告】大摩：限電增企業盈利不確定性、降恒指目標價 料拖低第四季經濟增長1個百分點（附最新目標價）

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（2）外電引述6個消息人士指，中央不太可能直接干預中國恒大 （03333） 的危機，計劃爭取國企及具有國家背景的地產發展商參與收購恒大資產。

【恒大3333】傳中央要求國資背景企業接手恒大資產 潤地、萬科、中國金茂都有份

（3）滙豐環球清倉恒大債券。

【恒大3333】滙豐環球投資基金：9月初已清倉恒大債券

（4）人行發聲穩內房，要「維護房地產市場的健康發展，維護住房消費者的合法權益」。

【內房股】人行：維護房地產市場健康發展 多隻內房股彈逾6%

（5）阿里巴巴 （09988） 谷底彈6%，但受外圍科網股大跌拖累，阿里美股早段較港低3%。

【阿里騰訊破冰】阿里巴巴全日彈6%、確認旗下App接入微信支付 里昂：開放平台有利阿里

（6）快手近日進行組織架構調整，涉及遊戲、電商等業務部門。

【快手1024】快手：近日進行組織架構調整 電商、遊戲等4大事業部基本成型

（7）人民銀行行長易綱表示，下一階段要繼續加強監管、優化營商環境、硬化預算約束、化解金融風險，為進一步深化利率市場化改革提供更有利條件。

【中國經濟】易綱：中國經濟增速仍有望維持在5%至6% 目前無需實施資產購買操作

（8）港鐵公司 （00066） 行政總裁金澤培透露，港鐵對參與資助房屋項目持開放態度。

【港鐵資助房屋？】金澤培：視乎港府政策考慮發展資助房屋 參投中環地王只顧「地底工程」

（9）新股市場遇冷，再有IPO破發。

【新股IPO】兩新股暗盤均潛水 創勝集團跌最多兩成、一手帳面蝕1420元 東莞農商銀行跌5%

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊